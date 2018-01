Idraulici non conoscono crisi | giudici lo condannano a versare mantenimento

: RT @janasdeomo: A coloro che amano fare ironia su chi non ha conseguito una laurea come loro, li lascerei senza “ parrucchieri, estetiste,… - fantasminouibu : RT @janasdeomo: A coloro che amano fare ironia su chi non ha conseguito una laurea come loro, li lascerei senza “ parrucchieri, estetiste,… - SabinaBraci : RT @janasdeomo: A coloro che amano fare ironia su chi non ha conseguito una laurea come loro, li lascerei senza “ parrucchieri, estetiste,… - GioDanni13 : RT @janasdeomo: A coloro che amano fare ironia su chi non ha conseguito una laurea come loro, li lascerei senza “ parrucchieri, estetiste,… - maluvolaru : RT @janasdeomo: A coloro che amano fare ironia su chi non ha conseguito una laurea come loro, li lascerei senza “ parrucchieri, estetiste,… - fabjango : RT @janasdeomo: A coloro che amano fare ironia su chi non ha conseguito una laurea come loro, li lascerei senza “ parrucchieri, estetiste,… -

(Di martedì 16 gennaio 2018) Un milanese aveva contestato l'assegno diche, secondo i magistrati, avrebbe dovutoai figli nati in costanza di matrimonio e all'ex moglie. L'uomo si era opposto dicendo di essere rimasto senza lavoro. Non faceva più l'idraulico. I magistrati però non gli hanno dato ragione, respingendo il suo ricorso. Secondo gli ermellini, l'ex idraulico deve600 euro al mese per ildei figli e 200 euro all'ex moglie. Idella Cassazione hanno confermato la sentenza emessa dal giudice di secondo grado, che aveva considerato 'poco credibili' le conclusioni del milanese sulla sua condizione di disoccupazione. Una professionalità sempre richiesta Idella Corte di Cassazione hanno asserito che quella dell’idraulico è 'una professionalità sempre richiesta'. Insomma, per gli ermellini ogni idraulico opera in un settore che non conosce. Ma ...