I pezzi grossi del Parlamento che potrebbero dire addio dopo il 4 marzo

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 16 gennaio 2018) C'è chi dichiara di non volersi più ricandidare per "scelta di vita" o, più prosaicamente, perché ha fiutato l'aria e preferisce anticipare una decisione imbarazzante da parte del gruppo dirigente del proprio partito. Ma c'è anche chi di tornarsene a casa non ne ha voglia e si sta preparando a resistere per tentare di conservare il proprio seggio parlamentare. Fatto sta che per ida Novanta di Montecitorio e Palazzo Madama i tempi si sono fatti difficili, come testimoniano le defezioni eccellenti annunciate da alcuni veterani nei giorni scorsi. Bisognerà vedere a quale delle due categorie appartiene Umberto Bossi, ora che il leader leghista Matteo Salvini ha scoperto le carte riguardo all'eventuale ricandidatura del Senatur: Salvini ha ribadito che non ha nulla in contrario a ...