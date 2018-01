I medicinali per i poveri? ​Finiscono agli immigrati

medicinali/ In arrivo lo standard internazionale Idmp per identificazione e scambio di informazioni : Il 2018 dovrebbe portare un’importante novità nel campo dei MEDICINALI, con l’adozione dell’Identification of medicinal products (Idmp), standard sviluppato dall’Iso(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:16:00 GMT)

Farmacie - raddoppiano le tariffe per l'acquisto dei medicinali in orario notturno : Nuova stangata in vista sui medicinali. raddoppiano le tariffe per l'acquisto dei farmaci nelle Farmacie in orario notturno : il supplemento passa da 3,87 euro a 7,50. La novità è prevista dal decreto ...

Amsterdam sarà la nuova sede dell’Agenzia Europea per i medicinali : Ha battuto le altre 18 città candidate alle votazioni di oggi da parte dei 27 paesi dell'Unione Europea, compresa Milano con uno spareggio al lancio di una monetina The post Amsterdam sarà la nuova sede dell’Agenzia Europea per i Medicinali appeared first on Il Post.

Oggi si decide dove trasferire l’Agenzia Europea per i medicinali - Milano è tra le città candidate : Oggi i ministri per gli Affari europei dei 27 paesi dell’Unione Europea (tutti tranne il Regno Unito) decideranno dove trasferire l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), che dovrà essere spostata da Londra in seguito a Brexit. Le città candidate sono The post Oggi si decide dove trasferire l’Agenzia Europea per i Medicinali, Milano è tra le città candidate appeared first on Il Post.