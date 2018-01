I due concorrenti del GFVip escono allo scoperto

Isola dei Famosi - la voce : "due concorrenti gareggeranno come uno solo" : Tutto è pronto per il 22 gennaio quando inizierà la nuova edizione dell' Isola dei Famosi . Stefano De Martino è già partito per l'Honduras, Alessia Marcuzzi sta perfezionando gli ultimi dettagli e i ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast : svelati i concorrenti - ma rimangono due misteri : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: svelati i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! rimangono due misteri da risolvere...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 05:15:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 2017/ Diretta - nuovi concorrenti : i duelli decisivi (puntata 28 dicembre) : MASTERCHEF ITALIA 2017, anticipazioni nuova puntata del 28 dicembre: chi farà parte dei 20 concorrenti della settima edizione? Ecco le prove da superare...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:54:00 GMT)

Ivana e Luca stanno insieme? Parlano due ex concorrenti del GF Vip 2 Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Luca Onestini e Ivana Mrazova. Per chi non lo sapesse, questi due vip hanno partecipato alla seconda edizione del popolare #Reality Show “Grande Fratello Vip [Video]”. Vi anticipiamo che secondo le indiscrezioni circolate sul web tra Ivana e Luca ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia: riguardo a questa vicenda, due ex concorrenti del programma televisivo condotto da Ilary Blasi, ...

Ivana e Luca stanno insieme? Parlano due ex concorrenti del GF Vip 2 : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Luca Onestini e Ivana Mrazova. Per chi non lo sapesse, questi due vip hanno partecipato alla seconda edizione del popolare reality show “Grande Fratello Vip”. Vi anticipiamo che secondo le indiscrezioni circolate sul web tra Ivana e Luca ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia: riguardo a questa vicenda, due ex concorrenti del programma televisivo condotto da Ilary Blasi, cioè Aida ...

due eliminati a X Factor 2017 nel 6° Live Show e Levante resta senza concorrenti : i nomi dei semifinalisti : Due eliminati a X Factor nel sesto Live Show in diretta giovedì 30 novembre su Sky Uno. Il primo concorrente ha lasciato il programma dopo la prima manche con il solo voto del pubblico, mentre il secondo concorrente è stato eliminato dopo il ballottaggio che ha coinvolto i due concorrenti meno votati della seconda manche. A lasciare X Factor 2017 è stata Rita Bellanza delle Under Donne nella prima manche: l'ultima concorrente di Levante ...

Esplode la lite - due concorrenti si piacciono? Tutte le anticipazioni su lunedì! : Amici è cominciato col botto. E con non pochi attriti. Squadra Fuoco e squadra Ferro si sono battute senza esclusione di colpi e le anticipazioni di Amici 17 di lunedì 27 novembre ci rivelano che ci saranno i primi grandi litigi all'interno della scuola: a confronto la lite di Mose e Biondo è una bazzecola! Dovranno chiarirsi quanto prima Carmen Ferreri ed Einar Ortiz, dopo quello che è successo durante l'ultimo speciale del sabato: senza troppo ...

Domenica LIVE : scontro tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Video : Oggi, Domenica 19 novembre, ritorna l'imperdibile appuntamento con Domenica LIVE [Video], condotto da Barbara D'Urso. Come annunciato dal promo, la conduttrice ha comunicato le primissime esclusive di questa nuova puntata. In puntata si tornera' a parlare delle molestie da un noto registra italiano e dopo l'annuncio di #Clarissa Marchese è la volta di Rosa Perotta, anche lei ex tronista di Uomini e Donne, a dire la sua sulla vicenda. Non ...

Grande Fratello Vip - "Cecilia e Ignazio fuori" : la protesta su Twitter contro i due concorrenti : Ancora una volta il Grande Fratello Vip si sta rivelando una fonte inesauribile di gossip, spunti e polemiche per tv, siti e giornali. Da ultimo, in ordine di tempo, il discusso comportamento di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che ha scatenato una vera e propria bufera e polemiche accese. I due ragazzi, ormai a tutti gli effetti una coppia inseparabile nella Casa, come dimostra un video diventato virale in rete si sarebbero rinchiusi (non ...

Ecco cos'è successo tra Aida e Jeremias questa notte! Lunedì di fuoco per i due concorrenti : Aggiornamenti dalla Casa del GF VIP 2017 su Aida e Jeremias: sono stati a letto insieme per un po' di tempo stanotte, ma non è successo nulla. Pare che un po' tutti ci sperassero nel reality show, gli autori sicuramente così come una parte dei concorrenti, ma c'è invece chi proprio non è disposto a reggere un nuovo triangolo amoroso con un Rodriguez di mezzo: il popolo di Twitter e di Facebook. Ci saranno, da qualche parte, dei fan di Cecilia e ...