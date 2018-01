I dati del Rapporto dell’AIOM contraddicono il pessimismo sulla gestione dei tumori

Agenda dati macro e finanziari del 16 gennaio : Due soli dati significativi nel corso della seduta di oggi ed entrambi riguardano l'Europa: inflazione in Germania e Italia. Ovviamente, dato il peso sull'economia, il dato tedesco peserà più di quello del nostro Paese, soprattutto se le attese dovessero essere superate. In tal caso, si avrebbe un nuovo allungo del rapporto euro/dollaro con influenza ...

Silvio Berlusconi - l'analisi del trionfo : i tre dati che spingono Forza Italia verso la vittoria : La storia dice centrodestra. Quando l' affluenza sale, Silvio Berlusconi riesce sempre a massimizzare il capitale elettorale. E per il voto del 4 marzo, spiega un'analisi del Giornale , i presupposti ...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Treni : assessore Chianella esprime soddisfazione per i dati positivi diffusi da Trenitalia sulla puntualità e regolarità del trasporto in ... : (UNWEB) Perugia " esprime soddisfazione l'assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella, per i dati positivi divulgati da Trenitalia dai quali emerge la puntualità, nel 2017, dell'88,1 per ...

La cultura della privacy necessaria per promuovere sviluppo e libertà - dice il garante per la protezione dei dati personali. Soro : il nuovo ... : ... un'iniziativa economica libera tanto quanto rispettosa della dignità, un mercato concorrenziale, l'equilibrio tra autodeterminazione del lavoratore ed esigenze datoriali, l'efficacia di scienza e ...

Belice : 2 lievi scosse nel 50° anniversario del terremoto [MAPPE e dati INGV] : 1/4 ...

Canale d'Otranto : debole scossa di terremoto a largo del Salento - dati INGV : scossa di terremoto rilevata a largo del Salento, nel Canale d'Otranto. Epicentro a 30 km da Leuca. I dati INGV. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 13 gennaio 2018,...

Chi sono i candidati alla presidenza della Federcalcio : sono tre, forse quattro: c'è un ex calciatore, un senatore di Forza Italia e il presidente della Serie C The post Chi sono i candidati alla presidenza della Federcalcio appeared first on Il Post.

Super Meat Boy : i dati di vendita del titolo su Switch si avvicinano molto al debutto per Xbox 360 : I dati di vendita di Super Meat Boy denotano il successo del titolo su Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.La console di Nintendo è in circolo da quasi un anno ormai, e negli ultimi mesi abbiamo potuto vedere come gli sviluppatori indie si siano fatti avanti per portare le loro creazioni su questa promettente piattaforma. Super Meat Boy è tra i titoli più recenti approdati su questa piattaforma, e anch'esso ha saputo riscontrare il ...

Tra le decine di video di candidati M5S - quello del cantante (stonato) Di Caro fa impazzire il web : Cortese propone "una moneta fiscale regionale" ovvero dei "coupon che vengono dati dalla regione per investire in crescita, infrastrutture e tutte quelle cose utili per l'economia efficiente della ...

Tra le decine di video di candidati M5S - quello del cantante (stonato) Di Caro fa impazzire il web : C'è di tutto. Ma a "brillare" sono soprattutto i video amatoriali girati con un semplice smartphone da Giovanni Di Caro che assicura: "Non voglio arricchirmi, se grazie a Dio mi voterete mi dedicherò ai diritti della gente calpestati ogni giorno". Nel suo profilo, prima di tentare la discesa in campo con M5s, le sue performance da cantante (stonato) di cover di Vasco Rossi, dei Beatles, dei Pooh.Mentre ancora non si conosce la data ...

'Non sei Miss Universo - guardati allo specchio' - Maria De Filippi smaschera Annamaria del Trono over : 'Non sei Miss Universo, guardati allo specchio', Maria De Filippi smaschera AnnaMaria del Trono over. 'AnnaMaria tu non sei Miss Universo', Maria De Filippi sbotta contro AnnaMaria del Trono over. ...

Il folle decalogo del Garante : schedati i giornalisti in tv : Controllo qualitativo sull'opinione dei giornalisti e degli opinionisti, ospiti dei programmi di informazione in onda sulle emittenti private durante la campagna elettorale. Se non è censura un po' le assomiglia.L'Autorità per la Garanzia nelle comunicazioni ha approvato lo schema di regolamento con le disposizioni attuative della legge sulla par condicio che vanno applicate nella campagna elettorale in vista delle elezioni ...

Nuove piante in via Del mare : lavori affidati per 40mila euro a ditta brindisina : BRINDISI - Si tingono sempre più di verde le aiuole di via Del mare. Gli operai del 'Centro Verde Vivai' di Brindisi nel pomeriggio di oggi (11 gennaio) hanno iniziato i lavori di messa a dimora di ...