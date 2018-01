: H, il corto animato su Hitler di Roberto Biadi - ritwittalo : H, il corto animato su Hitler di Roberto Biadi - thexeon : H, il corto animato su Hitler di Roberto Biadi - micheleiurillo : H, il corto animato su Hitler di Roberto Biadi - MilanoCitExpo : H, il corto animato su Hitler di Roberto Biadi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : H, il corto animato su Hitler di Roberto Biadi -

(Di martedì 16 gennaio 2018) Si intitola H il filmpiù controverso dell’inizio 2018; scritto, diretto eda(nome d’arte BiRo), H è unche ripercorre la nascita e l’ascesa al potere di Adolf– ma non mancano i riferimenti a totalitarismi opposti al fascismo. Il racconto circolare ditermina con una evocativa citazione latina, che riassume il senso di compenetrazione tra sesso e morte che si rincorrono senza soluzione di continuità nell’animazione. Il regista così spiega il suo: “All’inizio ildoveva semplicemente raccontare la vita di Adolf, racchiudendola nell’unico gesto del saluto nazista. Poi si sono unite due esigenze: la prima era realizzare unche non raccontasse una storia, ma che facesse provare una sensazione. La vita non è una storia che qualcuno ti racconta: ti ci ritrovi nel mezzo. Volevo che la gente ...