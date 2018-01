Guardia finanza di Como sequestra 400 kg di marijuana e hashish

"Operazioni sospette sulla vendita del Milan ai cinesi". Il rapporto della Guardia di Finanza sul tavolo della procura di Milano : Le segnalazioni di "operazioni sospette" sulla vendita del Milan all'imprenditore cinese Li Yonghong sono tre e sono contenute in un rapporto, di una decina di pagine, che la Guardia di Finanza ha fatto pervenire alla procura di Milano poco prima di Natale.Le segnalazioni su operazioni sospette sono i rapporti che banche, intermediari finanziari e operatori sono obbligati a consegnare all'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della ...

La Guardia di finanza scopre una maxi evasione fiscale per oltre 6milioni : ... attraverso l'utilizzo di diversi e moderni strumenti di indagine, le forme più gravi e diffuse di evasione fiscale che producono effettivi negativi per l'economia, ostacolando la normale concorrenza ...

Guardia di Finanza - concorso per 10 tenenti : Guardia di Finanza: concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti del ruolo tecnico-logistico amministrativo del corpo.

Concorso Pubblico per la Guardia di Finanza : ecco i requisiti e il bando Video : Ultima novita' nel mondo della Guardia di Finanza è rappresentata dal recente #Concorso Pubblico indetto. Tra posizioni aperte e requisiti richieste nel bando andiamo ad analizzare tutti i dettagli [Video]. requisiti e bando del Concorso Pubblico per la Guardia di Finanza: vediamone le novita' Il Concorso Pubblico indetto consiste in un reclutamento, per titoli ed esami, di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ...

Vicenza - la Guardia di finanza nella sede del club : perquisizioni : I militari della Guardia di finanza del capoluogo berico hanno compiuto oggi una perquisizione nella sede del Vicenza Calcio e pare anche ad altri uffici collegati al club. Sulla vicenda esiste il ...

Terremoto - indagine della Guardia di finanza sui furbi dell'autonoma sistemazione La Procura passa al setaccio gli elenchi : NORCIA Sotto traccia senza fare rumore ma il piglio è quello giusto. Con determinazione senza fare sconti a nessuno. La Guardia di finanza è stata incaricata dalla Procura della Repubblica di Spoleto ...

Veneto Banca : la Guardia di Finanza sequestra immobili per 59 milioni di euro : Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato 59 milioni di euro, tra immobili ed auto di lusso, a carico di 5 persone, a seguito dell' inchiesta romana su Veneto Banca. Il decreto del gip del Tribunale di Roma è stato emesso nei confronti di quattro imprenditori e del manager Pietro D'Aguì, ex amministratore delegato di Banca intermobiliare, indagato come "formale acquirente delle obbligazioni bond Tier 1 ...

Veneto Banca - la Guardia di Finanza sequestra beni per 59 milioni : Un sequesto da 59 milioni di euro. È il valore dei beni sigillati dagli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Tutte proprietà riconducibili a imprenditori e un manager coinvolti nell’indagine su Veneto Banca. Il provvedimento del gip di Roma, emesso nell’ambito del procedimento su Veneto Banca attualmente in fase di udienza preliminare e che vede coinvolto anche l’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, riguarda ...

Guardia DI FINANZA AVEZZANO : EVASIONE FISCALE. SEQUESTRATI 200.000 EURO. - Abruzzo in Video : che, anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari, è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dall'EVASIONE.

Luci di Natale e giocattoli pericolosi - maxi sequestro della Guardia di finanza di Olbia : nove denunciati : Individuata un filiera con diversi negozi in tutta la Gallura, multe per 200mila euro. Luci di Natale pericolose, la Guardia di finanza ha sequestrato oltre un milione e mezzo di articoli. nove le ...