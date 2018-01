: Grasso rottama Renzi e apre al M5S - domcamodeca : Grasso rottama Renzi e apre al M5S -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 16 gennaio 2018) Intervista a tutto campo su Radio Capital del leader di Liberi e Uguali Pietro #. Il presidente del Senato con il dente avvelenato contro il Pd di MatteoVIDEO, ma possibilista verso un ipotetico accordo di governo post 4 marzo con il #M5S di Luigi Di Maio.imputa alla politica condotta dai Dem il mancato accordo in Lombardia sul nome di Giorgio Gori come candidato alla Regione. Spiega perché non ha voluto versare gli 80mila euro reclamati dal Nazareno, critica i provvedimenti sulla Buona Scuola e accusa #di mettere in pratica le politiche di Silvio Berlusconi.: nessun accordo con il Pd,fa politiche di Berlusconi Ospite di Circo Massimo, la trasmissione di Massimo Giannini in onda su Radio Capital, Pietrodecide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto contro il Pd, suo ex partito.ribadisce come, da ...