"Noi siamo unadi, istituzionale, assolutamente" che vuole "prendere consenso dall'estensionismo e dai voti che perde il Pd". Lo afferma, presidente del Senato e leader di LeU, a 'Porta a Porta'. Il Pd?"Dopo la legge elettorale e 5 fiducie ho deciso di prendere le distanze". E torna sulle tasse universitarie: gratis, ma solo per chi è in regola con gli esami.Limitare il denaro in contante? "Perché no?", dice insistendo sulla lotta all'evasione. Fontana parla di 'razza bianca'? "Riprovazione epocale".(Di martedì 16 gennaio 2018)