Google disabilita 60 tipi di giochi | ecco perchè

: Piani personalizzati Legge 162/98: prorogati i finanziamenti a favore ... - Agenparl - _finanziamenti_ : Piani personalizzati Legge 162/98: prorogati i finanziamenti a favore ... - Agenparl - jenniferpas90 : Disabilità e sessualità, un calendario per sensibilizzare - jenniferpas90 : Amore, sesso e disabilità: il Codacons presenta il calendario - estetisti : Immagine di sé, cura personale e benessere psicologico nella disabilità visiva - jenniferpas90 : Amore, sesso e disabilità: il Codacons presenta il calendario “Il riscatto di Afrodite” -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 16 gennaio 2018) Play Store è il portale disponibile su Android utile per scaricare applicazioni di vario tipo. Nelle scorse ore una grande vastita' di app sono state cancellate da #LLC . Continuate a leggere l'articolo per scoprirne di più. App cancellate dal sistema La casa Mountain View, è stata costretta a cancellare VIDEO ben 60 app apparentemente innocue ma che purtroppo erano state infettate da un #malware. A rivelare la faccenda è stata la stessa, la quale ha spiegato di aver agito secondo i canoni di sicurezza indicati da Check Point che è stata la prima a scovare la minaccia. La pericolosita' di tale malware è da ricercasi nel fatto che è presente in moltiusati dai bambini. Al loro interno vengono mostrate delle immagini pornografiche o comunque con riferimento a foto spinte. Check Point ha nominato tale 'virus' AdultSwine. Il malware induce il proprio ...