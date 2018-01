Gli 007 Usa avvertono Kushner | L' ex moglie di Murdoch è un' agente della Cina

007 avvertirono Kushner - l'ex moGlie di Murdoch agente della Cina : Wendi Deng, l'ex moglie del magnate dei media Rupert Murdoch, potrebbe essere un'agente della Cina. Di questo sospetto alcuni funzionari dell'intelligence americana informarono, all'inizio del 2017, Jared Kushner, genero di Donald Trump e suo principale consigliere, secondo quanto riferisce oggi il Wall Street Journal. In particolare, a Kushner fu riferita la possibilità che Wendi Deng potesse sfruttare la stretta amicizia vantata con lui ...

Uccisione di padre Hamel - la Procura di Parigi indaga suGli 007 : La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta nei confronti degli 007 francesi per la vicenda dell'Uccisione di padre Jacques Hamel durante l'attacco terroristico del 26 luglio 2016 alla chiesta di ...

Istat : il deficit scende al 2 - 3% - dato miGliore dal 2007 | Giù la pressione fiscale - cresce il potere d'acquisto : Buone notizie per le famiglie consumatrici: il reddito disponibile è aumentato nel terzo trimestre del 2017 dello 0,7% e del 2,1% su base annua. Per l'Istat si tratta di "una crescita significativa"

Istat - miGliora il rapporto deficit-Pil : toccato il valore più basso dal 2007. Scende la pressione fiscale : L'indebitamento netto in rapporto al Pil nel terzo trimestre del 2017 è stato pari al 2,1%, a fronte del 2,4% nel corrispondente trimestre del 2016, segando così un "miglioramento" di 0,3 punti percentuali. Lo rileva l'Istat.Complessivamente, nei primi tre trimestri si è registrato un deficit pari al 2,3% del Pil, anche qui "in miglioramento" di 0,2 punti sullo stesso periodo dell'anno precedente, così da toccare il ...

Vendite case nuove Usa : a novembre +17 - 5% - top da luGlio 2007 : New York, 22 dic. (askanews) - A novembre, le Vendite di case nuove negli Stati Uniti hanno registrato un aumento considerevole, portandosi ai massimi da oltre un decennio (luglio 2007). Secondo ...

Gli 007 smascherano il bidone Biden : Roma - L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, prima di parlare dovrebbe imparare che le bugie hanno le gambe corte. Soprattutto perché a sparare in rete fake news si rischia di essere ...

Corea del Nord - il piano per scatenare un'epidemia di peste nel mondo : l'allarme deGli 007 : La Corea, dunque, potrebbe tentare di colpire il mondo con un'infezione di questi tre violentissimi virus. Già nel 2006 il Washington Post dava conto di questo progetto di Kim Jong-un: all'epoca, ...

Russia e fake news sul voto - scendono in campo Gli 007 : L?intelligence italiana si prepara a contrastare ?la campagna russa? per influenzare la prossima tornata elettorale. Un lavoro che non comincia da oggi e che comunque si scontra con...

Allarme fake news - il piano deGli 007 per difendere il voto : Tutto questo mentre Mosca nega qualsiasi interessamento alla politica italiana. 'Si tratta di falsità', commenta secca la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. IL MONITORAGGIO ...

Gli 007 italiani ai giovani : "Ecco i pericoli della Rete" : E la mancanza di regole e controlli, peraltro ben difficili anche da concepire, lo rendono un mondo ad alto rischio per chi non è ben attrezzato alla navigazione e non è ben consapevole di cosa stia ...

Così Gli 007 di Bankitalia smentiscono Bankitalia : C'è qualcosa che non torna più nella versione fornita dalla Banca d'Italia sulla ricerca di un partner per la Banca Etruria in forte crisi. Scelta caduta sulla banca Popolare di Vicenza. Palazzo Koch ...

Barcellona - la mente deGli attentati fu informatore deGli 007 : I servizi segreti spagnoli del Cni hanno avuto come informatore l'imam di Ripoll Abdelbaki Es Satty, capo del gruppo jihadista responsabile delle stragi di Cambrils e Barcellona il 17...