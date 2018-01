Giorgia Caldarulo ha rinunciato a Crivellin per Cameron Dallas : Il social web è da ore impazzito e non fa altro che parlare dell'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin : Giorgia Caldarulo . La Caldarulo , nota grazie al programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi, scese per corteggiare Paolo Crivellin . Il tronista, prima delle vacanze di Natale, decise di eliminare Giorgia . Il motivo principale è che nonostante tra il tronista e la corteggiatrice ci fosse molta chimica, le loro esterne erano scarne e prive di ...

Cameron Dallas e il bacio a Giorgia Caldarulo : ecco cosa è successo alla settimana della moda di Milano : Migliaia di fan in tutto il mondo sono rimasti a bocca aperta quando Cameron Dallas ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia una misteriosa bionda. Officially taken A post shared by Cameron Dallas (@CameronDallas) on Jan 14, 2018 at 9:23am PST La star è a Milano dove ha sfilato per Dolce & Gabbana alla settimana della moda uomo e, in collaborazione con il brand, ha lanciato una contest per trovare la sua ...