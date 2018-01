Ghoulam | “Voglio vincere per questa città Non so ancora quando rientrerò”

: .@GhoulamFaouzi: “Voglio vincere per questa città. Non so ancora quando rientrerò” - UltimeCalcioNa : .@GhoulamFaouzi: “Voglio vincere per questa città. Non so ancora quando rientrerò” - Pollastof : DA APPLAUSI GHOULAM RISPONDE METAFORICAMENTE A VERDI: "VOGLIO VINCERE PER QUESTA CITTÀ" - BelpassoAlberto : RT @tollivincenzo: #Ghoulam “Voglio vincere per questa città, sento nell’anima la voglia di combattere. A fine stagione scorsa ci siamo det… - antonio_gaito : #Ghoulam si racconta: “Vincere col Napoli mia ragione di vita, voglio tornare a lottare! Data? Decido col dottore,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO TV LUNA - Ghoulam: "Vincere col Napoli mia ragione di vita, voglio tornare a lottare! Rientro? Decido col... http… -

Leggi la notizia su ultimecalcionapoli

(Di martedì 16 gennaio 2018) E’ stata una giornata importante ieri per Faouzi. Prima il via libera dal professor Mariani per il ritorno in gruppo, poi la vittoria del Pallone d’Oro algerino. Il giocatore azzurro è stato intervistato quest’oggi dai microfoni di ‘Tv Luna’ e ha toccato le due ottime notizie ed anche il suo 2017 con la maglia del … L'articolo: “Voglioper. Non sorientrerò” proviene da ultimecalcionapoli.it.