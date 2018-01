GENOVA - Un nuovo bus elettrico in prova all' AMT

GENOVA - Federico Bogliolo nuovo coordinatore Forza Italia Giovani : ... 25 anni, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova , praticante in uno studio legale, è assessore con delega a manutenzioni, viabilità, assetto del territorio e sport, e ...

Nasce ' GENOVA for Yachting' - nuovo cluster della nautica : Genova , 13 nov. (askanews) Nasce Genova for Yachting, il nuovo cluster della nautica professionale genovese che raccoglie 27 aziende, espressione del saper fare italiano in un settore internazionale ...

Ilva - stabilimento GENOVA resta occupato : domani nuovo corteo : Genova , 7 nov. (askanews) Prima notte in fabbrica per i lavoratori dell'Ilva di Genova che da ieri hanno occupato lo stabilimento per protestare contro i 600 esuberi annunciati da Am Investco e ...