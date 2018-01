Gb : inflazione rallenta al 3% a dicembre : (ANSA) - ROMA, 16 GEN - rallenta l'inflazione in Gran Bretagna: a dicembre l'indice dei prezzi al consumo è sceso al 3% in ribasso rispetto al 3,1% di novembre, quando l'inflazione ha raggiunto il ...

USA - rallenta l'inflazione a dicembre : (Teleborsa) - Decelera l'inflazione negli Stati Uniti restando comunque sopra l'obiettivo della Federal Reserve (2%). Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno ...

Germania - l'inflazione rallenta ma supera le attese : (Teleborsa) - l'inflazione in Germania dovrebbe esser cresciuta più del previsto a dicembre , pur con una piccola battuta d'arresto rispetto al mese precedente. I prezzi al consumo , secondo la stima ...

inflazione - a novembre rallenta per il terzo mese consecutivo : +0 - 9% : L'Inflazione si conferma in frenata in Italia, nel mese di novembre, in linea con la stima preliminare fornita dall'Istat a fine mese. I prezzi al consumo hanno riportato un calo dello 0,2% su base ...

Italia : a novembre l'inflazione rallenta per il terzo mese consecutivo : (Teleborsa) - l'inflazione si conferma in frenata in Italia, nel mese di novembre, in linea con la stima preliminare fornita dall'Istat a fine mese. Secondo i dati finali dell'Istat, i prezzi al ...

Italia - l'inflazione rallenta ancora a novembre : (Teleborsa) - l'inflazione Italiana rallenta per il terzo mese consecutivo. Secondo la stima preliminare diffusa dall'ISTAT, nel mese in esame l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera ...

Istat - prezzi in calo a ottobre : -0 - 2%. L'inflazione su base annua rallenta all'1% : L'inflazione si conferma in frenata in Italia, nel mese di ottobre, in linea con la stima preliminare fornita dall'Istat a fine mese. Secondo i dati finali dell'Istat, i prezzi al consumo hanni ...

inflazione rallenta - più caro carrello spesa : Lieve rallentamento dell'Inflazione a ottobre . L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dell'1,...

inflazione - Istat conferma : ad ottobre rallenta all'1% : Roma, 14 nov. (askanews) Nel mese di ottobre 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dell'1% rispetto ad ottobre 2016 (era +1,1% a settembre). Lo ...