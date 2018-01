Firenze | concorsi universitari truccati | il Riesame | ' Desolante vassallaggio'

Bricks in Florence Festival : i mattoncini LEGO arrivano a Firenze per una 2 giorni di esposizioni - attività creative - gioco libero e concorsi : Fan dei mattoncini LEGO provenienti da tutta Italia si ritroveranno sabato 11 e domenica 12 novembre all’Obihall di Firenze per la prima edizione del Bricks in Florence Festival, due giorni di esposizioni, attività creative, gioco libero e concorsi. Un evento per piccoli e grandi appassionati dei celebri “mattoncini”. I massimi esperti del genere metteranno in mostra le loro creazioni, molte delle quali inedite, e saranno a disposizione del ...