Fifa 18 SBC “Aggiornamento Calcio A” attivata in occasione del TOTY : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Calcio A” e “Aggiornamento Premium Calcio A “ durante l’evento dedicato al TOTY, il Team of the Year Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 7 giorni fino a lunedì 23 gennaio Aggiornamento Calcio A Aggiornamento Premium Calcio A L'articolo Fifa 18 SBC “Aggiornamento Calcio A” ...

Fifa 18 SBC FUTMA “Aggiornamento Ligue 1” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Ligue 1” e “Aggiornamento Premium Ligue 1 “ durante l’evento FUTMAS dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Ligue 1 Aggiornamento Premium Ligue 1 L'articolo Fifa 18 SBC FUTMA “Aggiornamento Ligue 1”: le soluzioni sembra essere il ...

Fifa 18 SBC Futmas “Aggiornamento Liga” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Liga” e “Aggiornamento Premium Liga “ durante l’evento Futmas dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Liga Aggiornamento Premium Liga L'articolo Fifa 18 SBC Futmas “Aggiornamento Liga”: le soluzioni sembra essere il primo su I ...

Fifa 18 SBC “Aggiornamento Bundesliga” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Bundesliga” e “Aggiornamento Premium Bundesliga “ durante l’evento FUTMA dedicato al Natale Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 10 giorni Aggiornamento Bundesliga Aggiornamento Premium Bundesliga L'articolo Fifa 18 SBC “Aggiornamento Bundesliga”: le soluzioni sembra ...

Fifa 18 : Reginiussen “POTY” della Eliteserien norvegese. Le soluzioni della SBC : Lunedì 27 novembre la Eliteserien, il massimo campionato norvegese, ha annunciato il nome del vincitore del premio “Player of the Year”, per il giocatore dell’anno, che è andato al difensore del Rosenborg Tore Reginiussen. Contemporaneamente EA Sports ha attivato una sfida creazione rosa dedicata al calciatore che permette di ottenere la sua card in una speciale […] L'articolo Fifa 18: Reginiussen “POTY” della ...