Il gruppoacquisirà dail businessario statunitense per 2,8 miliardi di dollari in cash. Aandranno più di 20 storici brand americani tra cui marchi di cioccolato iconici come Butterfinger, Babyruth, 100Grand,Raisinets,Wonka.E il diritto esclusivo sul marchio Crunch negli Stati Uniti così come i brand di caramelle Sweetarts, Laffytaffy, Nerds. Nel 2016 l'attivitàaria negli Stati Uniti diha generato un fatturato di circa 900 milioni di $.(Di martedì 16 gennaio 2018)