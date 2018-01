Facebook Messenger sarà presto più semplice e snello

Facebook promette di semplificare Messenger Video : Oggi, #Facebook ha rilasciato uno schema logico delle sue priorita' per quanto riguarda l'applicazione [Video] di #Messenger, e una cosa è chiara: l'obiettivo finale è quello di semplificare il servizio. Negli ultimi anni, la societa' ha aggiunto molte nuove funzionalita' alla semplice chat in Messenger e il risultato è che l'app è molto pesante e non su tutti i telefoni funziona correttamente. Ecco dunque che Facebook, per ovviare il problema, ...

Danimarca - 1000 giovani denunciati per video hot su Facebook Messenger - : Al centro dell'indagine c'è un filmato con due 15enni che sarebbe stato condiviso da 800 ragazzi e 200 ragazze, ora accusati di diffusione di materiale pedopornografico. Le pene previste arrivano fino ...

Come colorare conversazioni in Facebook Messenger : Sebbene sia una novità introdotta già da tempo, non molti sanno che è possibile colorare conversazioni in Facebook Messenger sia dall’applicazione che da PC ed avere delle chat più simpatiche e fantasiose! In realtà colorare le conversazioni Messenger è davvero semplicissimo, tuttavia non è molto intuitivo. Di seguito vi spiegheremo in due semplici passi Come fare, sia da PC che da smartphone: incominciamo! conversazioni segrete Facebook ...

Facebook - su Messenger arriva la realtà virtuale : Su Messenger arriva la realtà virtuale. Nella videocamera della chat arriveranno i World Effects ovvero oggetti tridimensionali da sovrapporre a foto.

Facebook Messenger sfida Snapchat ed introduce i World Effects : Facebook ha comunicato, attraverso un post sulla pagina di Messenger, l'arrivo dei World Effects, oggetti 3D che sfruttano la realtà aumentata. L'articolo Facebook Messenger sfida Snapchat ed introduce i World Effects è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Facebook Messenger - in arrivo il supporto a streaming e live chat per i giochi : Con la nuova funzione di live streaming gli utenti potranno utilizzare la piattaforma Facebook live per trasmettere le nostre partite attraverso il nostro profilo oppure una pagina Facebook. Il video ...

Facebook Messenger : in arrivo nuovi giochi e funzionalità : Il team di Facebook ha deciso di festeggiare il primo anno di vita dei giochi su Messenger con nuovi titoli e alcune interessanti feature L'articolo Facebook Messenger: in arrivo nuovi giochi e funzionalità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Instagram Direct : In Arrivo La Chat Di Instagram Come Facebook Messenger : Instagram lancia Direct, l’app di Instagram per i messaggi diretti e la Chat. Presto i messaggi privati su Instagram avranno un’app dedicata Instagram Direct: app esterna per la Chat su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale […]

Messenger Kids : così Facebook coltiva una nuova generazione di utenti-bambini : Quella verso i bambini è una marcia lenta e inesorabile che Facebook e tutti gli altri social network hanno intrapreso ormai da anni. Almeno sei. Era il 2011, a un summit nel New Jersey, quando Mark Zuckerberg, non ancora papà di Max e August, spiegava che la soglia dei 13 anni si sarebbe dovuta superare, “a un certo punto”. Il pubblico dei preadolescenti è d’altronde un chiodo fisso di Menlo Park. Che ha provato più volte a papparsi ...

Facebook lancia Messenger Kids : Arriva Messenger Kids. Emoji, adesivi, messaggi e video chat pensati per i più piccoli. Parliamo della nuova app di Facebook per i bambini. Gli under 13, che di norma non possono frequentare i social network, potranno sbizzarrirsi. Ma attenzione: la nuova piattaforma non richiede l’iscrizione dei piccoli né un loro numero di cellulare. Si utilizzerà tramite l’account dei genitori. A mamma e papà, dunque, spetterà l’ultima parola sull’uso ...

