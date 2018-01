Fabrizio Moro | in arrivo la raccolta “Parole | Rumori e Anni parte 1”

Annunciato il nuovo album di Fabrizio Moro : data d’uscita di Parole - Rumori e Anni Parte 1 : Parole, Rumori e Anni Parte 1 è il nuovo album di Fabrizio Moro. Il disco uscirà in concomitanza con la sua Partecipazione al Festival di Sanremo 2018 e con quello del suo collega Ermal Meta, con il quale sarà in gara con Non abbiamo armi. Si tratta di una raccolta di brani divisa in due parti, con la prima attesa per il 9 febbraio. Per il secondo episodio di questo lungo viaggio nella musica di Fabrizio Moro occorrerà aspettare la fine del ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente : prime prove con l’orchestra : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 per le prime prove con l'orchestra in vista del debutto del 6 febbraio con Non mi avete fatto niente. L'artista di Fier ha appena condiviso una loro immagine con due bei visi sorridenti, segno che il brano presentato al Festival sarà qualcosa di molto particolare da ascoltare. Il duo è dato per vincitore dai maggiori bookmakers, anche se Ermal Meta ha tenuto a specificare che il suo intento non è ...

SANREMO 2018/ Anticipazioni : Ermal Meta e Fabrizio Moro i favoriti - le quote : SANREMO 2018 news, ecco quanto guadagneranno i conduttori: 600mila euro per Claudio Baglioni, 400mila euro per Michelle Hunziker e 300mila euro per Pierfrancesco Favino(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:41:00 GMT)

Baglioni ha scelto Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. I favoriti sono Ermal Meta e Fabrizio Moro : Mi è piaciuto molto quanto avvenuto ai Golden Globe ma in Italia abbiamo tanti argomenti che riguardano il mondo femminile'. Pierfrancesco Favino non ha nascosto una certa emozione. 'E' una cosa ...

Sanremo 2018 - i bookmaker scelgono Ermal Meta e Fabrizio Moro : L'inedita coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro è favorita per la vittoria del prossimo Festival di Sanremo , condotto da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino : ...

Sanremo 2018/ Chi vincerà? I bookmakers puntano sul duo Ermal Meta-Fabrizio Moro - seguito da Mario Biondi : Sanremo 2018, sessantottesima edizione della rassegna canora: le quote dei bookmakers, favorito il duo Ermal Meta-Fabrizio Moro, Mario Biondi outsider(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 05:05:00 GMT)

WIND CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Fabrizio Moro - Chiara - Nesli e Marco Masini : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:05:00 GMT)

Fabrizio Moro / Il suo prossimo progetto discografico previsto per la prossima primavera (Capodanno in Musica) : Lo show della notte di San Silvestro, Capodanno in Musica è pronto a cominciare. A condurre la serata Federica Panicucci. Attesi grandi ospiti, tra questi FABRIZIO MORO.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:00:00 GMT)

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2018 : salta il Capodanno di Ermal Meta - Fabrizio Moro e Annalisa su Canale 5? : Il regolamento del Festival di Sanremo 2018 è Cambiato. Nel corso della giornata di ieri, lunedì 18 dicembre, si sono fatte strada diverse voci da parte degli addetti ai lavori della kermesse Rai, confermate poi sul sito della RAI, riguardo ad una eventuale modifica del regolamento di Sanremo al paragrafo sulle attività degli artisti in gara. Tradizionalmente, il regolamento del Festival stabilisce una data, di solito entro la fine del mese ...

Sanremo 2018 : Fabrizio Moro featuring Ermal Meta - uniti contro il terrorismo Video : A diverse settimane di distanza dall'attesa messa in onda del 'Festival di #Sanremo 2018', il cantante di 'Portami Via' #Fabrizio Moro ha dichiarato di essere giunto alla decisione di unirsi in musica insieme ad #Ermal Meta, per gridare contro il terrorismo. Moro & Meta, uniti contro il terrorismo Fra pochi mesi verranno trasmesse le dirette ufficiali dell'attesissimo evento canoro del 'Festival di Sanremo 2018', che verra' condotto dal ...

Sanremo 2018 : Fabrizio Moro featuring Ermal Meta - uniti contro il terrorismo : A diverse settimane di distanza dall'attesa messa in onda del 'Festival di Sanremo 2018', il cantante di 'Portami Via' Fabrizio Moro ha dichiarato di essere giunto alla decisione di unirsi in musica insieme ad Ermal Meta, per gridare contro il terrorismo. Moro & Meta, uniti contro il terrorismo Fra pochi mesi verranno trasmesse le dirette ufficiali dell'attesissimo evento canoro del 'Festival di Sanremo 2018', che verrà condotto dal cantante ...

Sanremo 2018/ I 20 cantanti big del Festival : Ermal Meta e Fabrizio Moro i più attesi : Sanremo 2018, i 20 big in gara: i Pooh "separati" e il ritorno di Elio. Durante "Sanremo Domani" su Rai 1 svelati i nomi dei cantanti del Festival, in gara dal 6 al 10 febbraio 2018(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 20:11:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente contro la paura del terrorismo : “Raccontiamo la ribellione delle persone” : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 cantano la ribellione ala paura del terrorismo. Ieri sera, nel corso dell'appuntamento con Sarà Sanremo, sono stati svelati i nomi dei 20 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Nel cast annunciato, dopo le recenti indiscrezioni, anche l'inedito duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Dopo il successo ottenuto nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, rispettivamente con i brani ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : entrambi hanno partecipato ad Amici : Festival di Sanremo 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro sono tra i Big con la canzone Non mi avete fatto niente. E' la prima partecipazione in coppia al Festival di Sanremo.Festival di Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro in tvprosegui la letturaErmal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018: entrambi hanno partecipato ad Amici pubblicato su TVBlog.it 15 dicembre 2017 23:55.