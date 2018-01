Fabrizio De André - Principe Libero | in uscita il film sulla vita di Faber

Intervista – Dori Ghezzi : «Questo era per me Fabrizio De André - un principe libero in un mare di appunti disordinati» : Non c’è problema sociale, civile e morale che non possa trovare risposta nei versi del grande Fabrizio De André: l’amore e l’universo femminile, la spiritualità il sogno, la guerra e la pace, il potere la giustizia e la libertà sono solo alcuni dei temi trattati. La sua opera musicale insofferente verso i preconcetti costituisce una lente disincantata e sincera da cui osservare la realtà da un punto di vista più alto, ...

'Fabrizio De André. Principe Libero' : la clip in esclusiva con Luca Marinelli - Elena Radonicich e Valentina Bellè : Fabrizio De André. Principe Libero è la mini-serie in due puntate dedicata al cantautore genovese diretta da Luca Facchini, scritta da Francesca Serafini e Giordano Meacci (entrambi già autori di Non ...

Milano - cantata anarchica per Fabrizio De André : in centinaia in piazza Duomo : Nel giorno del diciannovesimo anniversario della sua morte, in centinaia hanno ricordato il grande cantautore Fabrizio De André. In piazza Duomo è tornato l'appuntamento con la "cantata anarchica per Fabrizio De André...

11 gennaio 1999 : muore Fabrizio De Andrè : Non sarà la prima volta che un episodio di cronaca verrà sublimato da De Andre' in musica. Proprio la realtà quotidiana, infatti, rappresenta la linfa delle sue prime composizioni, che tradiscono la ...

Il film sul "principe libero" Fabrizio De André sarà al cinema solo per due giorni (TRAILER) : Al cinema, per soli due giorni, e poi in tv. Riassumere la poetica vita di Fabrizio De André in un film è un azzardo non da poco. Ma il regista Luca Facchini ci ha provato e ne è nato "Fabrizio De André. Principe libero", prodotto da Rai Fiction e Bibi film, con Luca Marinelli nelle vesti del cantautore genovese."Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui ...

Fabrizio De André - la sua Genova e le canzoni della mia vita : Guardo e riguardo le fotografie di questo libro, un libro che è un bene prezioso, uno scrigno di colori, rimandi, parole. "Genova è mia moglie", La città di Fabrizio De André, di Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti (prefazione di Dori Ghezzi, Rizzoli).Ho amato profondamente Faber, conosco a memoria tutti i suoi testi e "Verranno a chiederti del nostro amore" è la mia canzone del cuore. Sfoglio questo tesoro ...