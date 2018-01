F1 - Pirelli | Isola | ' Sette mescole? Mi hanno sorpreso le critiche Ci sono ancora tre

F1 Pirelli - Isola : "Nessuna sorpresa in gara" : ABU DHABI - Un Gp di Abu Dhabi senza sorprese per Mario Isola , responsabile Racing Car di Pirelli , al termine del Gp di Abu Dhabi. 'È stata una gara senza sorprese, con Valtteri Bottas che è partito ...

F1 Pirelli - Isola : "Probabile un solo pit-stop" : ABU DHABI - Mario Isola, responsabile Racing Car della Pirelli, commenta la prima giornata di libere ad Abu Dhabi, dominata dal campione del mondo Lewis Hamilton che ha fatto segnare il nuovo record assoluto del circuito. 'Come previsto, i livelli di usura e degrado sono finora molto bassi. Come sempre i dati ottenuti in FP1 e FP3 sono ...