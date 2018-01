F1 - Liberty Media al lavoro per lo streaming già dal 2018

Formula 1 - Brown sulle novità pensate da Liberty Media : 'Il 2018 sarà un anno di grandi cambiamenti' : Quest'anno, invece, verranno introdotte diverse novità, tra cui una nuova app per tablet e smartphone, piattaforme streaming e un grafica completamente innovativa studiata da David Hill. Vedrete ...

F1 - GP Danimarca - incontro positivo tra Liberty Media e i promotori del progetto Copenaghen : 'Abbiamo parlato molto dell'importanza di organizzare eventi in luoghi emblematici che catturino l'interesse del mondo, e penso che Copenaghen lo farebbe. Il nostro obiettivo è quello di avere ...

F1 - Liberty Media al lavoro per un GP di Danimarca : Il capo della Formula 1, Chase Carey , incontrerà il Sindaco di Copenaghen Frank Jensen , il Ministro dell'Industria nel paese, Brian Mikkelsen , il Ministro della Scienza, tecnologia e dello sviluppo Helge Sander e Lars Seier Christensen, ex proprietario di Saxo Bank , il prossimo 10 gennaio, per proseguire i negoziati per l'arrivo di un GP di Danimarca a ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari rivale numero uno per il Mondiale 2018. Liberty Media non deve provocare Sergio Marchionne” : Con due titoli mondiali (piloti e costruttori in bacheca) Toto Wolff, Team Principal della Scuderia Mercedes, ha analizzato il campionato 2017 di F1 esprimendo anche una posizione piuttosto chiara relativamente al futuro del Circus. Wolff, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha subito chiarito di non aver sottovalutato le novità del regolamento 2017 premianti, da un certo punto di vista, la Ferrari, protagonista di un cambio di passo deciso ...

F1 - Marchionne avverte Liberty Media : 'la Ferrari non può permettersi contaminazioni' : Ha modificato il suo DNA proprio per questo sport, di conseguenza per noi resta inaccettabile l'idea che possa essere creata una serie che non riconosce i valori del Cavallino", ha rilanciato il ...

F1 : il GP d’Italia torna a rischio nel 2018 tra legge Madia - Antitrust e vincoli con Liberty Media : Non si decade nel catastrofismo se si afferma che il prossimo GP d’Italia a Monza, per il Mondiale 2018 di F1, è a rischio. La legge Madia (che regola gli enti a partecipazione pubblica) e l’Antitrust potrebbero infatti mettere in discussione il darsi agonistico sulla pista brianzola. Ma cosa è accaduto? Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre, è saltato un emendamento della ...

F1 - Wolff sta con la Ferrari : "Liberty Media non provochi Marchionne" : Anche la Mercedes è apertamente schierata con la Ferrari nel braccio di ferro con Liberty Media. In vista delle nuove regole della Formula 1 che scatteranno nel 2021, il Cavallino per bocca del ...

F1 - la nuova Ferrari sarà svelata il 22 febbraio. E Sergio Marchionne minaccia : “Liberty Media scherza col fuoco : abbiamo la forza per andare via” : In casa Ferrari si è tenuto il pranzo di Natale. È stata l’occasione per fare il punto sulla stagione 2017 e cominciare a parlare di quella 2018. Il presidente Sergio Marchionne è infatti partito proprio da qui, nella parole riportate da La Gazzetta dello Sport. “Considerando da dove siamo partiti nel 2016, abbiamo fatto passi da gigante. Ma la seconda parte di stagione è stata imbarazzante è spiacevole. Le gare asiatiche un ...

F1 - Colpo di scena nei diritti TV - la RAI spiazza Liberty Media : Sky prova a prendersi l'intera torta! : Dalla prossima stagione, la RAI potrebbe non trasmettere più la Formula 1 lasciando l'intero pacchetto a Sky LaPresse/Photo4 Una svolta epocale, una situazione che penalizzerebbe coloro che la Formula ...

F1 - le ombrelline sono a rischio? Liberty Media vuole togliere le grid girl - una rivoluzione alla tradizione : Le ombrelline sono a serio rischio sopravvivenza? Questa è la notizia sotto l’albero per il mondo della F1 in attesa che si torni a girare in pista tra poche settimane con i test infernali prima dell’inizio del Mondiale prevista per fine marzo. La presenza delle bellissime ragazze in griglia, da decenni presenti al momento della partenza dei Gran Premi e molto gradite dal pubblico, è minacciata da Liberty Media che per dare una ...

F1 - Liberty Media vuole lo show : modificare i circuiti per avere più sorpassi in pista : Non è certo un mistero che con l’avvento di Liberty Media sulla plancia di comando del Circus della Formula Uno la voglia di spettacolo sia aumentata. Il favorire un contatto con il pubblico più assiduo da parte degli organizzatori, umanizzando i piloti da un certo punto di vista va ad associarsi all‘idea di rendere ancor più incerto il darsi agonistico in pista. Una novità che riguarderebbe modifiche ai circuiti volte a favorire i ...

F1 - Liberty Media a Marchionne : "Non diventeremo come la NASCAR" : Lo sport è basato su risultati non scontati, c'è bisogno di concorrenza, di grandi finali, grandi storie e grandi drammi. Vogliamo creare tutto questo' , ha concluso. SEGUI IL GP LIVE IL CALENDARIO ...

