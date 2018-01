Expo | chiesto giudizio per Sala | abuso d' ufficio

Expo - abuso d'ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Sala : La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala , in qualità di ex a.d. di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta ...

Expo - abuso d’ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per Sala : Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala Continua a leggere L'articolo Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala sembra essere il primo su NewsGo.

Sala - chiesto rinvio a giudizio. “Abuso d’ufficio - affidò senza gara alla Mantovani fornitura di 6mila alberi per Expo” : “rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. A chiederlo è la procura di Milano. Il primo cittadino è chiamato in causa in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d’ufficio contestata a dicembre nell’inchiesta sulla Piastra dei Servizi. Sala risponde, in concorso con l’ex manager Angelo Paris, dell’affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l’evento, parte del capitolo ...

Expo - il sindaco Sala annuncia : 'Voglio accorciare i tempi - ho chiesto il processo immediato' : Niente udienza preliminare, 'chiedo il giudizio immediato'. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, indagato per falso materiale e ideologico con altre otto persone nell'inchiesta sui lavori della Piastra ...

Expo - Sala ha chiesto il rito immediato : 13.45 Il sindaco di Milano, Sala, ha chiesto di essere processato con il rito immediato per l'accusa di falso nell'inchiesta sull'appalto per la "Piastra" dei servizi di Expo. La richiesta,che punta a saltare la fase dell'udienza preliminare, inoltrata tramite i suoi legali. Lo ha annunciato lo stesso sindaco su Facebook. E' "la modalità più veloce che la legge processuale prevede per arrivare rapidamente all'accertamento nel merito delle ...