Expo | abuso d' ufficio | chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Sala

Expo - abuso d’ufficio : chiesto il rinvio a giudizio per Sala : Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala Continua a leggere L'articolo Expo, abuso d’ufficio: chiesto il rinvio a giudizio per Sala sembra essere il primo su NewsGo.

Sala - chiesto rinvio a giudizio. “Abuso d’ufficio - affidò senza gara alla Mantovani fornitura di 6mila alberi per Expo” : “rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala”. A chiederlo è la procura di Milano. Il primo cittadino è chiamato in causa in qualità di ex ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d’ufficio contestata a dicembre nell’inchiesta sulla Piastra dei Servizi. Sala risponde, in concorso con l’ex manager Angelo Paris, dell’affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l’evento, parte del capitolo ...

Expo - pm : abuso ufficio - processo per Sala : 11.18 La Procura generale ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in qualità di ex Ad di Expo, per la nuova accusa di abuso d'ufficio contestata a dicembre nell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi. Il primo cittadino risponde, in conconcorso con l'ex manager Angelo Paris, dell'affidamento diretto alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per l'evento, parte del capitolo 'verde' dell'appalto.Per Sala, ...

Expo : difesa Sala chiede archiviazione - abuso ufficio come elisir Dulcamara (2) : (AdnKronos) - Per la difesa l'accusa mossa nei confronti del primo cittadino è "infondata", esattamente come quella di "turbativa d'asta" per la quale lo stesso 13 dicembre la Procura generale ha chiesto l'archiviazione. Sala, secondo la nuova contestazione, avrebbe commesso abuso d'ufficio per aver

Expo : difesa Sala chiede archiviazione - abuso ufficio come elisir Dulcamara : Milano, 30 dic (AdnKronos) - La nuova ipotesi di reato contestata a Giuseppe Sala il 13 dicembre 2017, di abuso d'ufficio, è "come l'elisir Dulcamara: vale per tutte le occasioni in cui non c'è niente di meglio". Così si legge nella memoria difensiva depositata oggi in cui i legali dell'ex commissar

Caso Expo - Sala : “L’accusa abuso d’ufficio va oltre mio livello di comprensione” : “Io non commento la mia situazione processuale. Continuerò ad andare avanti con la necessaria serenità per fare questo lavoro difficile. Se me l’aspettavo? E’ difficile capire perché nascono queste cose, vanno oltre il mio livello di comprensione”. Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto a margine della presentazione di “Milano di tutti – Accessibilità universale” al Piccolo Teatro, ha ...

Expo - Sala accusato di concorso in abuso d'ufficio : Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è accusato di concorso in abuso di ufficio per la vicenda del capitolo 'verde' nell'ambito dell'appalto per la piastra dei servizi di ...

Expo - sindaco Sala accusato di concorso in abuso dufficio : Il sindaco di Milano , Giuseppe Sala , già a processo per l'accusa di falso , è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per le presunte irregolarità nel maxi appalto della "Piastra dei Servizi" ...

Expo Milano - il sindaco Beppe Sala accusato anche di concorso in abuso d'ufficio : Il primo cittadino milanese, già a processo per l'accusa di falso, è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda del capitolo "verde" dell'appalto per la Piastra dei Servizi di Expo. L'originaria accusa, poi stralciata, era di concorso in turbativa d'asta

Il sindaco di Milano - Beppe Sala - è ora accusato di “abuso d’ufficio” nell’indagine su Expo 2015 : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ricevuto oggi una nuova conclusione d’indagine dalla Procura di Milano, che di fatto rivede una precedente imputazione che era stata mossa e poi stralciata nei suoi confronti per l’appalto di una delle “aree The post Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è ora accusato di “abuso d’ufficio” nell’indagine su Expo 2015 appeared first on Il Post.

Expo a Milano - il sindaco Sala accusato di concorso in abuso d’ufficio : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è accusato di concorso in abuso di ufficio per la vicenda del capitolo “verde” nell’ambito dell’appalto per la piastra dei servizi di Expo. Inizialmente l’accusa per il primo cittadino, già a processo con l’accusa di falso, era di concorso in turbativa d’asta....

Expo - sindaco Sala accusato di concorso in abuso ufficio per l'appalto del verde : MILANO Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda del capitolo 'verde' dell'appalto per la Piastra dei Servizi di Expo, ovvero la fornitura ...

Expo - Sala accusato di concorso in abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è accusato di concorso in abuso di ufficio per la vicenda del capitolo 'verde' nell'ambito dell'appalto per la piastra dei servizi di Expo . Inizialmente l'accusa ...

Expo - il sindaco di Milano Sala accusato di concorso in abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, già a processo per l'accusa di falso, è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda del capitolo verde dell'appalto per la Piastra dei Servizi di ...