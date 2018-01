: Esplosione ad Anversa, due persone morte trovate sotto le macerie (Tendenze online) - infoitestero : Esplosione ad Anversa, due persone morte trovate sotto le macerie (Tendenze online) - infoitestero : Esplosione ad Anversa, crolla un palazzo (L'HuffPost) - NotizieIN : Esplosione Anversa, trovati due corpi - conquistepromo : RT @Agenzia_Italia: = #BREAKING ?? = Due morti nell'esplosione del #ristorante italiano ad #Anversa - andreatorti90 : RT @Agenzia_Italia: = #BREAKING ?? = Due morti nell'esplosione del #ristorante italiano ad #Anversa -

sotto le macerie causate dall'in un palazzo didi due persone. Non sono ancora stati identificati, quindi non si ha la certezza che si tratti dei 2 dispersi. Quattordici i feriti, cinque dei quali in gravi condizioni. L'potrebbe essersi verificata, per una fuga di gas, nella cucina della pizzeria italiana Primavera, al pianterreno dell'edificio.(Di martedì 16 gennaio 2018)