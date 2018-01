Entro 2025 tutto il packaging ' green' | l' impegno di McDonald' s

Fca - Marchionne : "Entro 2025 oltre metà delle auto ibride o elettriche" : Su una riforma fiscale afferma: 'È da auspicare.Ma l'Italia 'è il terzo paese più indebitato del mondo, prima di fare riforme di questo calibro bisogna vedere se possiamo permetterci di farle'. ...

Marchionne : 'Entro 2025 metà auto prodotte sarà elettrificata. Wrangler ibrida nel 2020'. Fca torna a correre in borsa : DETROIT - La metà delle auto prodotte nel mondo entro il 2025 sarà elettrificata. Lo dice l'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, in un'intervista a Bloomberg....

Toyota svela i progetti sull'elettrico : 10 modelli a batteria Entro il 2025 : La casa aspira ad accelerare la diffusione delle elettriche a batteria mettendo in vendita più di 10 modelli 'green' entro il 2025: prima arriveranno in Cina (il maggiore mercato del mondo per le ...

Ford - In Cina 15 elettriche Entro il 2025 : Anche la Ford è pronta ad aggredire il mercato cinese all'insegna della elettrificazione. Durante un evento a Shanghai i vertici dell'Ovale blu hanno confermato che entro il 2025 saranno introdotti in Cina 50 nuovi modelli, dei quali 15 con powertrain elettrificati nati da progetti totalmente inediti.entro il 2025 vendite +50%. Il cambio di passo è praticamente obbligatorio per tutte le Case, considerando le nuove normative decise dal Governo, ...

Bmw accelera sull'auto elettrica - Entro il 2025 pronti 12 nuovi modelli : Bmw si prepara a lanciare una produzione di massa delle auto elettriche. La casa tedesca ha fatto sapere che entro il 2025 verranno lanciati 12 nuovi modelli esclusivamente elettrici e 13 nuovi ...

Chiusura della centrale di Cerano Entro il 2025 : agire come nel '96 - andare oltre il '96. Di Ernesto Musio : Occorrerebbe riprendere le mosse da lì, rilanciando da subito un'idea del genere, rivisitandone contenuti e finalità a più vasto raggio, in modo da comprendere il futuro della stessa economia ...

Energia - strategia nazionale Italia - fine carbone Entro il 2025 e incentivi auto : La strategia energetica nazionale prevede la presenza quasi 5 milioni di auto elettriche sulle strade Italiane entro il 2030. Ecco cosa prevede il piano del governo.