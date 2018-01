Emre Can alla Juventus? Calciomercato news | Neville | che acquisto da parte dei

Emre Can : 'Non ho firmato con la Juventus - parlo con tutti' : ROMA - ' Non ho ancora firmato con nessuno, sto parlando con tutti e anche col Liverpool' . A domanda sul proprio futuro, Emre Can non si sbilancia. Il centrocampista del Liverpool , che dovrebbe ...

Liverpool - Emre Can : "Non ho firmato con la Juve" : "Sicuramente resto fino a giugno. Con il mio agente valutiamo tante possibilità, anche quella di rimanere"

Emre Can alla Juventus? / Calciomercato news - il giocatore : non ho ancora firmato nulla - parlo con tutti : Emre Can alla Juventus? L'obbiettivo numero 1 del Calciomercato bianconero frena gli entusiasmi, ricordando di non aver ancora firmato nulla e di essere aperto ad altri club. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:10:00 GMT)

Emre Can esce allo scoperto e spiazza la Juventus : si rischia un nuovo caso Witsel! : “Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico”. Queste le parole di Emre Can che allontanano momentaneamente il calciatore dalla Juventus. Sembrava esssere tutto fatto con i bianconeri, ma evidentemente così non è. Emre Can è ancora in trattativa con ...

Juventus - Emre Can spaventa i bianconeri : “Non ho firmato niente. Sto parlando anche con il…” : Juventus, Emre Can spaventa i bianconeri: “Non ho firmato niente. Sto parlando anche con il…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Emre CAN- La Juventus è pronta a mettere le mani su Emre Can, il quale però non si sbilancia in vista del futuro. Come riportano alcuni media britannici, e come riportato da “Calciomercato.it”, ...

Calciomercato Juventus - Emre Can : 'Non ho firmato nulla - parlo anche con il Liverpool' : In campo è stato protagonista della bella vittoria del suo Liverpool sul Manchester City, ma Emre Can fa parlare di sé (da tempo) anche in ottica mercato. Il centrocampista tedesco classe '94, com'è ...

Calciomercato Juventus/ News - non solo Emre Can : in estate arrivano due centrocampisti (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: non solo Emre Can, in estate i bianconeri acquisteranno anche un altro centrocampista con la possibile partenza di Marchisio(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 04:07:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Emre Can è fantastico : parola di Gary Neville (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: idea De Gea, Howedes potrebbe restare ma attenzione a Marchisio. Elogi di Neville per Emre Can(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 13:36:00 GMT)

Liverpool - Emre Can incanta la Juve a suon di prestazioni : TORINO - C'è un Liverpool con Emre Can e uno senza, e se il tedesco non si muoverà fino a giugno da Anfield le ragioni sono tutte sintetizzate nella sfida di ieri sera. Dopo 79' minuti con lui in ...

Juventus - impossibile l’arrivo di Emre Can a gennaio : Juventus, impossibile l’arrivo di Emre Can a gennaio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, impossibile L’ARRIVO DI Emre CAN – Il nuovo colpo della Juventus risponde al nome di Emre Can dal Liverpool. Il centrocampista e il club bianconero hanno raggiunto l’accordo su tutto, ma il trasferimento non avverrà a gennaio. IL TEDESCO ...

Mercato Juve - Emre Can si allontana : Torino, 15 gennaio 2018 - Ultime ore di relax per la Juventus , che domani si ritroverà al centro sportivo di Vinovo per cominciare a preparare la gara casalinga contro il Genoa , prevista per lunedì ...

Juventus - non solo Emre Can : anche Ozil tentato dall’avventura in Italia : Juventus, non solo Emre Can: anche Ozil tentato dall’avventura in Italia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, NON solo Emre CAN – La Juventus ha ormai in pugno Emre Can. Il giocatore tedesco infatti, in scadenza di contratto con il Liverpool, arriverà alla fine di questa stagione. Sono dunque stati sciolti i dubbi riguardo al suo arrivo in ...

"Özil alla Juve" : con l'arrivo di Emre Can - i bianconeri parleranno tedesco : In Inghilterra danno il mancino dell'Arsenal molto tentato dall'Italia: a Torino troverebbe anche Khedira e Höwedes

Juve - Emre Can è giovane - completo e gioca in 4 ruoli. Così aiuterà Allegri : La Juve gli stava dietro da almeno un anno. La scorsa estate provò a strapparlo al Liverpool, che ha preferito perderlo il prossimo giugno senza ricavarci nulla pur di tenerselo un altro anno. Perché ...