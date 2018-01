Elezioni | “la linea dura contro i migranti vale fino al 30% dei voti” Ecco il motivo

Elezioni - Muroni e Bersani (LeU) : “La nostra priorità? Eliminare i contratti precari per i giovani” : “Chi ha di più deve dare di più”. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente e nuova coordinatrice della campagna elettorale di ‘Liberti e Uguali‘, arrivando all’Hotel Ergife a Roma per l’assemblea nazionale di LeU. E Pier Luigi Bersani, dopo un commento sull’editoriale dell’Economista per il quale Berlusconi non è più ‘unfit’ ma anzi ‘argine ai populisti’, ...

Elezioni Catalogna/ Risultato e ultime notizie : Puigdemont - “la Spagna riconosca nostra vittoria” : Elezioni Catalogna 2017, Risultato e ultime notizie: vincono gli indipendentisti, che hanno la maggioranza assoluta, con Ciudadanos che si afferma come primo partito(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:30:00 GMT)

Elezioni - Pisapia ‘Noi molto di sinistra’ e apre al centro di Alfano. Poi nega ma i Dem esultano : “La linea è tracciata” : Istituto Don Luigi Sturzo di Milano, convegno dei cattolici democratici. E’ qui che l’ex sindaco di Milano e leader di Campo Progressista Giuliano Pisapia apre ad Alternativa polare nel centrosinistra, ma poi ritratta (“mai detto”). Ma è troppo tardi perché diversi esponenti dem salutano la notizia con grande soddisfazione, come una soluzione liberatoria. “Noi vogliamo costruire un campo aperto, largo e ...

