Elena Fanchini e il tumore | «Quando mi nascondevo per piangere»

Sci femminile : gioia azzurra per il podio. Goggia : 'Pazzesco'. Nadia Fanchini : 'Per mia sorella Elena' : Quanta gioia. La prima storica tripletta azzurra in una discesa libera femminile a Bad Kleinkirchheim, a meno di un mese dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici di PyeongChang, fa impazzire la truppa ...

Sci - Elena Fanchini fermata dal tumore : “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” : Sci, Elena Fanchini fermata dal tumore: “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” Sci, Elena Fanchini fermata dal tumore: “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” Continua a leggere L'articolo Sci, Elena Fanchini fermata dal tumore: “La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida” sembra essere il primo su NewsGo.

Coppa del mondo - Brignone vince il SuperG a Bad Kleinkirchheim : 'Dedicato a Elena Fanchini' : Federica Brignone in 1.09.80 ha vinto il SuperG di Coppa del mondo di Bad Kleinkirchheim, in Austria. Per la 27enne azzurra è il secondo successo stagionale dopo quello nel gigante di Lienz ed il 7/o in carriera con complessivi 21/o podi oltre all'argento ...

Sci - Federica Brignone vince il SuperG in Austria : “È dedicata a Elena Fanchini” : “Questa vittoria è dedicata a lei”. Federica Brignone dedica il suo successo nel SuperG Austriaco di Bad Kleinkirchheim alla compagna di squadra Elena Fanchini che venerdì ha annunciato il suo momentaneo ritiro dalle competizioni per curare un tumore. Per la campionessa azzurra, in uno stato di forma eccellente in vista delle Olimpiadi in Corea del Sud, è la settima vittoria in carriera, la seconda solo in questa stagione dopo il ...

Sci - Elena Fanchini : 'Devo fermarmi per curarmi - ma tornerò presto' : La sciatrice azzurra, ad un mese dalle Olimpiadi invernali, annuncia il suo stop a causa di un tumore: 'ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più ...

