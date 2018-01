Ecco perché non bisogna mai bloccare uno starnuto

Verdi : 'Napoli - Ecco perché ti ho detto no' : Così Simone Verdi a Sky Sport spiega il rifiuto di trasferirsi al Napoli. 'A GIUGNO PUO' SUCCEDERE TUTTO' - 'Ci sono stati momenti in cui ho pensato che stavo dicendo no alla prima della classe, a ...

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “Ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

Ilenia Pastorelli : “Ecco perché nel 2012 rifiutai l’ospitata a Mattino Cinque da Federica Panicucci” : Ilenia Pastorelli, protagonista con Carlo Verdone del film Benedetta follia (già raggiunti i 4 milioni di euro di incassi), torna a parlare del post-Grande Fratello 12 quando disertò i programmi televisivi… in particolare Mattino Cinque di Federica Panicucci (che non la prese bene). Ilenia Pastorelli e il rifiuto dell’ospitata a Mattino Cinque nel 2012 […] L'articolo Ilenia Pastorelli: “Ecco perché nel 2012 ...

"Ecco perché ho pianto" - la confessione di Maria De Filippi : Stiamo scoprendo una Maria De Filippi diversa a C'è posta per te: ha pianto nella prima puntata della nuova stagione e questo molti non se lo sarebbero aspettato. Lei, che rimane impassibile almeno all'apparenza dinanzi a tutti i tipi di storie che arrivano nel suo studio, durante una storia che ha visto protagonista anche il calciatore Gonzalo Higuain: era lui la sorpresa per il ragazzo che ha tanto commosso Maria, fino alle lacrime. Raramente ...

Stefano Da Martino : “Ecco perché ho deciso di fare l’Isola da inviato” : Isola dei Famosi, Stefano De Martino inviato: il motivo della scelta del ballerino Stefano De Martino ha lasciato Amici per intraprendere un’esperienza nuova. Il noto ballerino è pronto a partire per l’Honduras, dove vestirà i panni dell’inviato dell’Isola dei Famosi. L’ex marito di Belen Rodriguez è elettrizzato dall’idea di dover vivere questa grande avventura insieme […] L'articolo Stefano Da Martino: ...

Google disabilita 60 tipi di giochi : Ecco perchè : Play Store è il portale disponibile su Android utile per scaricare applicazioni di vario tipo. Nelle scorse ore una grande vastità di app sono state cancellate da Google LLC . Continuate a leggere l'articolo per scoprirne di più. App cancellate dal sistema La casa Mountain View, è stata costretta a cancellare ben 60 app apparentemente innocue ma che purtroppo erano state infettate da un malware. A rivelare la faccenda è stata la stessa Google, ...

Il cibo dei fast food rende più 'aggressivo' il nostro organismo : Ecco perchè : Il cibo poco sano, come quello normalmente identificato in quello dei fast food, sarebbe capace di intervenire sul nostro sistema immunitario creando più 'aggressività' nell'organismo dei suoi consumatori sistematici. La notizia è emersa in seguito ad un recente studio condotto all'Università di Bonn e pubblicato sulla rivista scientifica ‘Cell’. Il cibo ‘spazzatura’ secondo la ricerca, sembrerebbe in grado di intervenire, a lungo termine, sulle ...

Ecco il perché del voltafaccia di Bergamin sull'acqua : per la propria vicepresidenza : ... Polesine acque per la provincia di Rovigo, prevedono infatti 3 componenti in quota al consiglio di bacino Polesine, che esprimeranno anche il vicepresidente, individuato dalla componente politica di ...

Ecco perchè le uova sono alimenti importanti per la crescita dei bambini : Le uova sono considerate l’alimento più nutriente al mondo, ricche in proteine, grassi buoni, ferro, zinco e vitamine, tutte sostanze importanti per l’alimentazione umana dei piccoli e degli adulti. sono fondamentali nello sviluppo cerebrale dei bambini, infatti i pediatri integrano questo alimento a partire dai sei mesi di vita, i cui bambini hanno più alti livelli nel sangue di colina, un nutriente che agisce come la vitamina B, e ...

La formazione è il nuovo denaro. Ecco come e perché investire su se stessi : Non è certo una novità per Warren Buffett , che ha investito l'80% del suo tempo in lettura e riflessione, per Barack Obama che ha sempre dedicato almeno un'ora al giorno allo studio e per Bill Gates ...

Gennaio 2018 perfetto per comprare il Samsung Galaxy S8 - Ecco perché : Possiamo tranquillamente affermare che questo per gli acquirenti è il momento ideale per mettere le mani sul Samsung Galaxy S8, un dispositivo che fa tendenza, bello da morire, e che poco o nulla avrà da invidiare agli ormai prossimi top di gamma 2018. Secondo le più recenti voci di corridoio, il Galaxy S9 apporterà ben poche innovazioni rispetto all'attuale ammiraglia (quella che più sta stuzzicando le fantasie dei futuri acquirenti è la ...

Blue Monday - oggi è il giorno più triste dell'anno : Ecco perché : Nonostante il Blue Monday pare sia preso seriamente in molte parti del mondo, tanti ne hanno preso le distante, prima di tutti l'Università di Cardiff. Per quanto possano essere stati analizzati ...

ASIA ARGENTO FATTA FUORI DAL PROGRAMMA : Ecco perché SARÀ LEI A SOSTITUIRLA : Ora al timone del PROGRAMMA arriva Veronica Pivetti, che rivedremo ogni domenica a parlare dei casi più oscuri di cronaca con vittime donne. Un avvicendamento, quello tra la ARGENTO e la Pivetti, di ...

BLUE MONDAY / Oggi è il giorno più triste dell'anno - Ecco perché : il rimedio? La cioccolata! (15 gennaio 2018) : BLUE MONDAY, il giorno più triste dell'anno è arrivato. Da dove nasce, chi lo ha messo a punto e quali sono le variabili che lo rendono più deprimente degli altri.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:22:00 GMT)