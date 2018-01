È morto a 62 anni Giampaolo Talani | pittore e scultore

È morto a 74 anni il cantante Edwin Hawkins - quello di “Oh Happy Days” : Edwin Hawkins, il cantante gospel diventato famosissimo alla fine degli anni Sessanta grazie alla canzone “Oh Happy Days”, è morto ieri a Pleasanton, in California. Aveva 74 anni. La canzone che lo rese celebre in tutto il mondo la registrò insieme The post È morto a 74 anni il cantante Edwin Hawkins, quello di “Oh Happy Days” appeared first on Il Post.

Ilva - morto a 39 anni l’ex operaio Mario Amodio : campione del mondo di karate - si era ammalato di sclerosi multipla : “Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno”. Con queste parole Mario Amodio era intervenuto nel corso della trasmissione Rai di Domenico Iannacone I Dieci Comandamenti e a Ugl Tv per parlare delle sue condizioni di lavoro all’Ilva. Lavorava lì come operaio, ed è ...

Dal titolo mondiale di karate al tumore : Mario - ex operaio Ilva - morto a 39 anni : Un'intera città è in lutto per la morte di Mario Amodio, 39enne ex operaio dell'Ilva di Taranto che aveva scoperto di essere stato colpito da un tumore nel 2008, appena un anno...

Ilva di Taranto - è morto a 39 anni per un tumore l'ex operaio che fu campione mondiale di karate : Mario Amodio si è spento dopo una battaglia di 10 anni. Nel 2007 fu campione mondiale di karate conact. L'annuncio di Domenico Iannacone che lo intervistò...

Ku Klux Klan - morto l’ex capo Edgar Ray Killen che ispirò “Mississippi burning” : era stato condannato a 60 anni di carcere : Era stato condannato nel 2005 a 60 anni di carcere per l’uccisione nel 1964 di tre militanti per i diritti civili, James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner. Uno dei più efferati omicidi a sfondo razziale in America vicenda che nel 1988 ispirò il film Mississippi Burning- Le radici dell’odio, interpretato da Gene Hackman e Willem Dafoe e premiato con sette Oscar. Edgar Ray Killen, ex capo del Ku Klux Klan, è morto venerdì notte in un ...

Carlo Conti : “Papà morto quando avevo 18 mesi - ‘me ne accorsi’ a 22 anni giocando con Leonardo Pieraccioni…” : Carlo Conti: tutti conoscono la sua carriera e i suoi recenti successi in tv, meno nota è la sua storia. E lui stesso si commuove nel parlare del papà, morto quando lui aveva appena 18 mesi. Carlo Conti e la morte del papà: “Ecco come reagì mia madre” Cosa successe quando Carlo Conti perse il […] L'articolo Carlo Conti: “Papà morto quando avevo 18 mesi, ‘me ne accorsi’ a 22 anni giocando con Leonardo ...

morto il generale Castagnetti - ex capo di stato maggiore dell'Esercito : aveva 72 anni : È Morto all'età di 72 anni il generale Fabrizio Castagnetti. Lo rende noto l'Esercito esprimendo il cordoglio del capo di stato maggiore Danilo Errico. Gastagnetti - scrive Errico - è stato un 'grande ...

morto in carcere a 92 anni leader del Ku Klux Klan. Doveva scontare altri 48 anni di detenzione : Morto in carcere a 92 anni leader del Ku Klux Klan. Doveva scontare altri 48 anni di detenzione Edgar Ray Killen è stato riconosciuto mandante del triplice omicidio di James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner. Il crimine risale al 1964, ma è stato condannato, ottantenne, solo nel 2005.Continua a leggere Edgar Ray Killen è […] L'articolo Morto in carcere a 92 anni leader del Ku Klux Klan. Doveva scontare altri 48 anni di detenzione ...

Ku Klux Klan - morto l'ex leader Edgar Ray Killen : aveva 92 anni - era il mandante di "Mississippi Burning" : È morto Edgar Ray Killen, predicatore e leader del Ku Klux Klan condannato solo nel 2005 per l'omicidio di 3 attivisti per i diritti civili (James Chaney, Andrew Goodman e Michael...

Per riscuotere un credito ci mette 33 anni - l’Europa gli dà ragione ma lui è morto : Per riscuotere un credito ci mette 33 anni, l’Europa gli dà ragione ma lui è morto La Corte europea dei diritti dell’uomo ricoscosce a un imprenditore marchigiano 100mila di risarcimento. Ma è tardi Continua a leggere L'articolo Per riscuotere un credito ci mette 33 anni, l’Europa gli dà ragione ma lui è morto sembra essere il primo su NewsGo.

Novello Novelli morto - la figlia dell’attore : “Conti e Pieraccioni hanno diffuso la notizia ma non si fanno vivi da dieci anni” : Uno dei simboli della comicità toscana, Novello Novelli, ci ha lasciati dopo una lunga malattia all’età di 86 anni. Era diventato noto per la sua caratteristica ironia e le sue occhiaie marcate. Aveva recitato al fianco dei maggiori esponenti toscani come Francesco Nuti, Alessandro Benvenuti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Carlo Conti, alcuni dei quali hanno reso pubblica la notizia del decesso del collega. “Ciao Novello. ...

È morto a 87 anni Novello Novelli - attore comico toscano conosciuto per i suoi ruoli secondari negli anni Ottanta : È morto a 87 anni Novello Novelli, attore comico toscano conosciuto principalmente per i suoi molti ruoli secondari in alcune popolari commedie degli anni Ottanta e Novanta, e soprattutto per quelle dirette dal regista e attore Francesco Nuti. Novelli, che The post È morto a 87 anni Novello Novelli, attore comico toscano conosciuto per i suoi ruoli secondari negli anni Ottanta appeared first on Il Post.

Novello Novelli - è morto a 87 anni l’attore toscano di tanti film comici : Novello Novelli, è morto a 87 anni l’attore toscano di tanti film comici Ha recitato con molti attori tra i quali Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni Continua a leggere L'articolo Novello Novelli, è morto a 87 anni l’attore toscano di tanti film comici sembra essere il primo su NewsGo.

morto a 147 anni l'uomo più vecchio del mondo. "Aveva due segreti" : Abu Dhabi, 10 gennaio 2018 - Sheikh Ali Al Alakmi , l'uomo più vecchio del mondo , sarebbe Morto la scorsa settimana in Arabia Saudita alla veneranda età di 147 anni. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, sarebbe stato colpito da un ictus cerebrale. Il segreto della ...