E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte | Rocco Chinnici | trama e cast della fiction in

Dopo Gomorra Cristiana Dell’Anna in Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte - film tv con Sergio Castellitto su Rai1 : Dopo averla vista in Gomorra 2 e 3 nei panni di Patrizia, il pubblico ritroverà Cristiana Dell'Anna in Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte, il film tv in onda su Rai1 in prima serata martedì 23 gennaio, per la regia di Michele Soavi. INTERVISTA A Cristiana DELL'ANNA, LA PATRIZIA DI Gomorra Si tratta di una nuova produzione della Casanova Multimedia di Luca Barbareschi in collaborazione con Rai Fiction Dopo il successo de La ...