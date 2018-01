Dolores O’Riordan morta | voleva incidere nuova versione di ‘Zombie’ con i Bad Wolves

La polizia di Londra ha detto che non considera la morte di Dolores O’Riordan come «sospetta» : La polizia di Londra ha detto che non considera «sospetta» la morte della cantante dei Cranberries Dolores O’Riordan, cioè non sarà aperta un’indagine per omicidio: ieri un comunicato della polizia aveva detto che non erano ancora state trovate spiegazioni per la The post La polizia di Londra ha detto che non considera la morte di Dolores O’Riordan come «sospetta» appeared first on Il Post.

Dolores O’Riordan nei nostri cuori anni 80 - tra VideoMusic e ‘Zombie’ registrata alla radio : Era il 1994. Eravamo adolescenti di provincia, sommessi e un po’ annoiati. Nel turbinio di quell’età dove senti crescere dentro i conflitti e solo gli amici possono capirti. A scuola anche i prof ci dicevano che era normale sentirsi così, e adesso lo sappiamo. Ma allora no. Erano turbamenti nuovi che arrivavano con un’intensità sconosciuta. In radio passava un pezzo, sempre e più degli altri. Zombie. Chitarre pesanti, una voce ...

Dolores O’Riordan - la famiglia rivela : “Era terribilmente depressa” : Dolores O’Riordan, la famiglia rivela: “Era terribilmente depressa” L’artista irlandese aveva 46 anni. Subito dopo la sua morte l'ultimo album dei Carnberries scala le classifiche di vendita di oltre il 900%. Continua a leggere L'articolo Dolores O’Riordan, la famiglia rivela: “Era terribilmente depressa” sembra essere il primo su NewsGo.

Dolores O’Riordan : Giuliano Sangiorgi e i Negramaro le hanno dedicato una lettera molto toccante : Dopo la tragica notizia della morte improvvisa di Dolores O’Riordan, sono stati moltissimi gli omaggi scritti e condivisi dalle star delle musica italiana e internazionale. [arc id=”146bcaca-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Uno in particolare ha colpito l’attenzione di tutti noi. Si tratta della lettera scritta da Giuliano Sangiorgi insieme ai Negramaro. Parole davvero sentite e commoventi, che raccontano anche della ...

È morta Dolores O’Riordan - la cantante dei Cranberries : aveva 46 anni : La notizia resa nota dall’agente: Dolores stava registrando a Londra. «I familiari sono devastati», si legge nel comunicato. L'estate scorsa la band aveva sospeso il tour europeo a causa dei problemi di salute della cantante

10 canzoni per ricordare Dolores O’Riordan dei Cranberries : Dolores O’Riordan ospite con i Cranberries al Festival di Sanremo del 2012(foto: Getty) È morta ieri nella sua stanza d’hotel a Londra Dolores O’Riordan, la cantante della band alt rock irlandese The Cranberries. A soli 46 anni, la musicista è scomparsa in modo improvviso e le cause della morte sono ancora sotto indagine: “La cantante si trovava a Londra per una breve sessione di registrazione. Nessun altro dettaglio è ...

Dolores O’Riordan - i supereroi della musica se ne vanno sempre presto. Ma restano ‘nella tua testa’ : Bevevamo whisky e coca, sorseggiavamo vino al bar del centro sociale, guardando le ragazze in camicia di flanella e anfibi che ballavano Zombie. Nelle discoteche rock dei primi anni Novanta i giovani grunge scrollavano i capelli nel bagliore delle luci strobo, spargendo nell’aria nuvole di sudore, si scatenavano nella furia del pogo. In your head in your head Zombie Zombie Zombie-ie-ie Quella canzone era ovunque, nelle radio, su Mtv, usciva ...

Dolores O’Riordan - il cordoglio dei Cranberries su Twitter : «Siamo devastati» : Il tweet arriva a poche ore dall’annuncio della scomparsa di Dolores O’Riordan. Dopo i fan e gli amici più cari, stavolta a parlare è il gruppo con cui Dolores è cresciuta e con cui era ancora impegnata in tour e concerti in giro per il mondo: i Cranberries. «Siamo devastati per la scomparsa della nostra amica Dolores. Era un talento straordinario e siamo davvero onorati di essere stati parte della sua vita dal 1989, quando abbiamo ...

Morta Dolores O’Riordan - le parole dei Cranberries : “Siamo devastati” : È Morta Dolores O'Riordan dei Cranberries. I componenti del gruppo le dedicano qualche parola sui social network spiegando ai fan di essere "devastati", come tutti noi che nelle scorse ore abbiamo appreso della scomparsa prematura dell'artista, trovata senza vita nella sua stanza in hotel. "We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 ...

Dolores O’Riordan - il post di addio di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro : “Come un sogno sei volata via. Mi hai attraversato il cuore” : Una “leggenda per quelli come noi e per il mondo intero” vissuta “come un sogno”. Giuliano Sangiorgi dedica un post su Facebook a Dolores O’Riordan, la cantautrice, cantante e chitarrista dei Cranberries morta a Londra a 46 anni. I Negramaro sono stati l’unico gruppo italiano ad avere duettato con lei. “Ti ho vissuta sempre – scrive Sangiorgi – come un sogno. Lo sapevo che non avrei dovuto ...

