Dolores O’Riordan | l’addio di Giuliano Sangiorgi | “Ti ho vissuta come un sogno”

È morta Dolores O’Riordan dei Cranberries : La cantante della band rock irlandese dei Cranberries aveva 46 anni, non si conoscono ancora le cause della sua morte The post È morta Dolores O’Riordan dei Cranberries appeared first on Il Post.

La scomparsa di Dolores O’Riordan : i pezzi che non dimenticheremo dei Cranberries : È il 1990 quando i Cranberries iniziano a guardarsi intorno. Niall Queen, che aveva fondato il gruppo insieme a Mike Hogan e a Fergal Patrick Lawler, sceglie di andare avanti per la sua strada ed è allora che entra in scena Dolores O’Riordan, 19 anni, i capelli corti, una formazione da ballerina di flamenco e una voce potente, in grado di accarezzare le note più alte con grazia innata. Iniziano i primi album e i primi posti in classifica ...

Morta Dolores O’Riordan dei Cranberries : aveva 46 anni : Dolores O’Riordan che stringe fra le braccia il suo gatto Giò e si prepara a tornare in Irlanda. È struccata, indossa una pesante felpa verdognola e ha il cappuccio sulla testa, gli occhi liquidi di sempre e la bocca leggermente dischiusa. È questa l’ultima foto che la cantante posta su Twitter. Era il 4 gennaio 2018. Undici giorni dopo la cantante, chitarrista e autrice del gruppo The Cranberries si spegne all’età di 46 ...

Dolores O’Riordan - addio alla cantante dei Cranberries. Da Zombie a Salvation - la sua voce è quella di una generazione : La sua voce. La sua bellissima, inconfondibile, voce. Dolores O’Riordan, la 46enne cantante dei Cranberries, è morta oggi improvvisamente mentre stava registrando a Londra. Nata a Ballybricken, in Irlanda, con la sua band ha tracciato una via nitida e riconoscibile nella storia del folk rock. L’esplosione nel 1992 con l’album Everybody Is Doing It Why Can’t We?: il successo arriva prima negli Stati Uniti, poi nel resto ...

