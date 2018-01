Dolores O' Riordan dei Cranberries è morta | i problemi che l' hanno segnata

Dolores O’Riordan - l’addio di Giuliano Sangiorgi : “Ti ho vissuta come un sogno” : “Ti ho vissuta sempre come un sogno. Lo sapevo che non avrei dovuto farlo. Avrei dovuto viverti come un giorno qualunque. Da sveglio, sveglissimo”: inizia così la il lungo post di addio che Giuliano Sangiorgi,...

Il bacio al fan Dolores O'Riordan durante l'ultimo concerto live : La scorsa estate, a causa dei problemi di salute della cantante, i Cranberries hanno dovuto cancellare parte dei concerti programmati. Qui al Palladium di Londra il 20 maggio l'ultima apparizione di ...

La lettera dei Negramaro per la morte di Dolores O'Riordan : ' Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la ...

È morta Dolores O’Riordan dei Cranberries : La cantante della band rock irlandese dei Cranberries aveva 46 anni, non si conoscono ancora le cause della sua morte The post È morta Dolores O’Riordan dei Cranberries appeared first on Il Post.

Don Burton/ Chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan : dal divorzio all'arresto della cantante : Don Burton, chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald Burton? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:06:00 GMT)

I big della musica raccontato quanto Dolores O'Riordan fosse una leggenda dalla voce rivoluzionaria : Ci si chiedeva come una voce simile sarebbe suonata nel contesto del mondo Rock. Io non avevo mai sentito qualcuno usare i propri strumenti in quel modo. Sono scioccato e dispiaciuto per la notizia ...

Morta Dolores O'Riordan - "Ti ho vissuta come un sogno" : il ricordo di Giuliano Sangiorgi e degli altri vip : Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite e, invece, ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la ...

Cranberries : è morta Dolores O'Riordan : Un altro lutto sconvolge il mondo della musica. E' morta all'età di 46 anni Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries. La notizia è stata ... Continua a leggere su radio 105

Morta Dolores O'Riordan - voce dei Cranberries | Foto : L'artista irlandese aveva 46 anni. Nel 2017 la band aveva sospeso il tour per i suoi problemi di salute. In carriera anche un'esperienza da solista. La famiglia, sotto shock, ha chiesto il massimo riserbo e rispetto della privacy.

Dolores O'Riordan - i ricodi : "Una leggenda - una voce rivoluzionaria" - “Ti ho vissuta sempre come un sogno" - "Troppo presto" : La notizia della scomparsa della cantante irlandese Dolores O'Riordan ha sconvolto non soltanto i fan, ma anche i colleghi del mondo della musica. A partire da Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, con il quale aveva duettato per il brano "Senza fiato", che le ha dedicato una lettera: "Ti ho vissuta sempre come un sogno - ha scritto -. Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite e, invece, ti ho ...

Dolores O'Riordan - il toccante ricordo dei Negramaro : 'Per noi sei stata un sogno' : ... come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di 'zombie' che hai lasciato orfana della ...

Gli esordi e il successo di Dolores O'Riordan - voce inconfondibile dei Cranberries : Ancora un lutto nel mondo della musica internazionale e ancora una volta è un lutto prematuro: scompare ad appena 46 anni Dolores O'Riordan, voce inconfondibile dei Cranberries, rock band irlandese ritrovatasi negli ...

DON BURTON/ Chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan : il dolore del prete che li ha sposati : Don BURTON, chi l'ex il marito di dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald BURTON? Distrutto dal dolore per la grave perdita.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:12:00 GMT)

Dolores O'Riordan - il toccante ricordo dei Negramaro : 'Per noi sei stata un sogno' : ... come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di 'zombie' che hai lasciato orfana della ...