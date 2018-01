Diretta Capo d’Orlando Tenerife risultato live 45-77 | 30' streaming video e tv

LIVE – Eurolega 2018 - Olimpia Milano-CSKA Mosca in Diretta : al Forum arriva la capolista - serve la partita perfetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega. Al Forum arriva la capolista, in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. ...