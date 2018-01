Diamante record da 910 carati trovato in Africa Ecco quanto vale

Nuovo record mondiale per un Diamante rosa : Nuovo record mondiale all'asta da Sotheby's a Ginevra, ieri sera, per un diamante rosa. La pietra, definita 'Fancy Light Pink', con 33.63 carati, è stata venduta per 12.818.240 di dollari (12.647.000 ...

Nuovo record mondiale per un Diamante rosa : Nuovo record mondiale all’asta da Sotheby’s a Ginevra, ieri sera, per un diamante rosa. La pietra, definita ‘Fancy Light Pink‘, con 33.63 carati, è stata venduta per 12.818.240 di dollari (12.647.000 di franchi svizzeri) a un collezionista privato che ha chiesto di restare anonimo. Il diamante fu montato su un anello d’oro dal leggendario gioielliere Harry Winston intorno al 1970. A New York Harry Winston è stato il ...