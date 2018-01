Di Paolo sul tema rifiuti | fino al 5 marzo tutti fermi

Rigopiano - Voci dal gelo / Sul Nove il docufilm sulla tragedia : GiamPaolo Matrone chiede giustizia : "Rigopiano, Voci da gelo" andrà in onda oggi, lunedì 15 gennaio, alle 21.25 sul Nove, a pochi giorni dall’anniversario della tragedia. Il film documentario è diretto da Marco Visalberghi.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Ass. Borriello : “Napoli autonomo sull’idea stadio a Melito - ma i tifosi preferiscono il San Paolo” : Nelle ultime ore il sindaco di Melito Antonio Amente ha svelato alcuni retroscena sul possibile futuro incontro con De Laurentiis per discutere dell’eventuale progetto del nuovo stadio del Napoli. Da tempo infatti il patron del club azzurro ha manifestato la volontà di costruire un impianto di cui sia la società calcistica l’unico proprietario. Nonostante le ultime […] L'articolo Ass. Borriello: “Napoli autonomo sull’idea ...

Vicenza sull’orlo del baratro : il commento amaro dell’ex Paolo Rossi : “Sono un vero appassionato del Vicenza e mi sento con questo stato d’animo di vera amarezza. Siamo sull’orlo del baratro, non so cosa potra’ succedere, ma penso che la sorte ci riservera’ il fallimento”. Cosi’ Paolo Rossi, campione del mondo nell’82 e bandiera del Vicenza, parla a Premium Sport del possibile fallimento della societa’ berica. “E’ stata una lenta agonia: noi ...

Sul set americano di Paolo Virzì - esce Ella & John " : Sarà nelle sale il 18 gennaio il film americano di Paolo Virzì 'Ella & John' dal romanzo di Michael Zadoorian che racconta il viaggio attraverso gli Stati Uniti di una vecchia coppia sposata, lui a ...

Paolo FOX/ Oroscopo oggi 9 gennaio 2018? : Bilancia dubbioso sul suo futuro : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 9 gennaio 2018: previsioni sui segni zodiacali. Grande anno per i Pesci, la Luna opposta all'Ariete. Scorprione momento favorevole ricco di soddisfazioni(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:51:00 GMT)

Uomini e Donne - Paolo Crivellin e la scelta : non lascia il trono - in studio e sul web volano gli insulti : Paolo Crivellin ha iniziato il suo trono quattro mesi fa, ma ha disatteso le aspettative dei fan e dei telespettatori di 'Uomini e Donne' perché non è ancora in grado di fare una scelta. Le papabili, ...

Paolo Gentiloni contro Laura Boldrini : collegi uninominali - l'ipotesi sullo scontro a Torino : collegi uninominali, sorpattutto croce e poca delizia per i candidati alle prossime politiche. Già, dove far correre i big? Dove candidarli, magari col rischio che perdano lo scranno? Dubbi amletici, ...

'AstroPaolo' eroe dello spazio - le parole di Nespoli dopo il rientro sulla Terra : In quest'ultimo viaggio ho fatto scienza, ho usato la Stazione; abbiamo fatto esperimenti in tantissimi campi. ' Nespoli non ha stabilito solo record professionali durante la sua permanenza; ...

Pronostico Juventus Torino/ Il punto di Paolo Pulici sul derby di Coppa Italia (esclusiva) : Pronostico Juventus Torino: il punto di Paolo Pulici che in esclusiva presenta i temi dominanti del derby dell'Allianz Stadium, che è valido per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 05:17:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli-Atalanta (risultato live 0-1) streaming video Rai : Castagne gela il San Paolo (Coppa Italia) : DIRETTA Napoli Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:52:00 GMT)

Ho vinto la lotteria di Capodanno/ Oggi su Rete 4 : curiosità sul film con Paolo Villaggio (2 gennaio 2018) : Ho vinto la lotteria di Capodanno su Rete 4 questa sera in seconda serata. Il protagonista del classico di Neri Parenti ha il volto del compianto Paolo Villaggio. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Oroscopo 2018 - Vergine/ Paolo Fox - Asia Argento : flop sul lavoro - bene in amore ma sul nuovo anno... : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Vergine, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno dell'attrice Asia Argento. (Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:41:00 GMT)

Oroscopo 2018 - Pesci/ Paolo Fox : Veronica Pivetti - previsioni centrate sul lavoro - un flop l'amore : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Pesci, ecco quali sono state le previsioni del celebre astrologo per il segno zodiacale dell'attrice Veronica Pivetti. Avrà indovinato?(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:01:00 GMT)

Oroscopo 2018 - Ariete/ Paolo Fox - Simona Ventura : dai guai sul lavoro alla famiglia - tutto secondo previsioni : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Ariete, quali erano le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della conduttrice Simona Ventura. (Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:15:00 GMT)