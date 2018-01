Dal 2030 nell' Unione europea solo plastica tutta riciclata

Plastica : Dal 2030 sarà tutta riciclabile in Europa : Solo qualche giorno fa abbiamo riportato su queste colonne come sia allo studio della Commissione Europea l'introduzione della prima tassa comunitaria continentale che dovrebbe avere per oggetto proprio la Plastica. Ora, l'Unione Europea fa un ulteriore passo avanti nella sua battaglia contro l'inquinamento ambientale da Plastica e in particolare da microplastiche. E' stato, infatti, annunciato l'obiettivo di rendere tutta la Plastica in ...

Energie rinnovabili - Kyoto Club : “L’Europa aumenti il target Dal 27% al 35% al 2030” : “Lunedì 18 dicembre si riuniscono i ministri europei dell’energia. Una occasione importante per innalzare gli obiettivi delle fonti rinnovabili al 2030, fissati dalla Commissioni tre anni fa sul livello del 27% dei consumi finali. La rapida riduzione dei prezzi del solare, dell’eolico e delle batterie degli ultimi anni è destinata a continuare, facendo quindi ritenere possibile e necessaria una revisione del target portandolo almeno al ...

CINA-GIAPPONE Entro il 2030 - 800 milioni di posti di lavoro sostituti Dalle macchine : 'L'economia globale ha bisogno della spinta alla produttività e alla crescita che essa comporta, in particolare in un momento in cui le popolazioni che invecchiano rappresentano un peso alla crescita ...

Il futuro? 80 aziende "Pivot"Ecco come sarà l'Italia del 2030 Dall'energia all'hitech : tutti i trend : La futura competitività dell'Italia? Ci sono 40-80 aziende "Pivot" che diventeranno il punto di riferimento nei loro rispettivi settori. Ma in tutto sono 220 le aziende medio-grandi nel settore manifatturiero che costituiscono il driver della futura competitività del Paese Segui su affaritaliani.it

Salute - OMS : debellare la tubercolosi Dal mondo entro il 2030 con interventi urgenti : Un grande impegno per 75 Ministri della Salute, riuniti a Mosca per la prima Conferenza globale ministeriale dell’Organizzazione mondiale della sanità: debellare la tubercolosi dal mondo entro il 2030 con interventi urgenti. La dichiarazione di Mosca contiene la promessa ad aumentare gli interventi multisettoriali e tracciare i progressi. Grazie agli sforzi globali si stima che dal 2000 siano state salvate 53 milioni di vite, riducendo il ...