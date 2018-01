Da Beyoncè a Eminem | il sosia è un capolavoro

Coachella 2018 : la lineup ufficiale con Beyoncé - Eminem e The Weeknd : Sono stati confermati i tre grandi nomi che ti avevamo anticipato a fine dicembre: Beyoncé, Eminem e The Weeknd sono gli headliner della lineup Coachella 2018! [arc id=”55bae231-f613-4991-bb39-32f415786392″] Nel poster del Coachella 2018, puoi leggere nel dettaglio la lista completa dei performer: pic.twitter.com/ivjHgj9uae — Coachella (@Coachella) 3 gennaio 2018 Quando li vedrai cantare? Il Coachella 2018 è nei weekend ...

Coachella 2018 : gli headliner sono Eminem - Beyoncé e The Weeknd : Rumors confermati a proposito del Coachella 2018: dopo settimane di pettegolezzi, arriva la conferma ufficiale riguardo gli headliner del festival-evento più cool di ogni anno. Che, appunto, sarà dominato da alcuni dei sovrani indiscussi della scena internazionale, cioé il redivivo Eminem, Beyoncé e l’acchiappa-premi The Weeknd. A guidare la lineup dell’edizione 2018 del Coachella sarà proprio Marshall Bruce Mathers III, fresco della ...

Coachella 2018 - la line-up completa : Beyoncé - The Weeknd ed Eminem gli headliners : Coachella 2018, è stata diffusa la lineup del festival tra i più importanti e famosi del mondo, che si tiene ogni anno a Indio, in California, nei due weekend consecutivi di aprile....

Coachella 2018 : Eminem - Beyoncé e The Weeknd guidano la line-up - : the Man, i Migos, i Perfect Circle, Cardi B, King Krule, Kamasi Washington, uno dei f più importanti e famosi del mondo, che si tiene ogni anno a Indio, in California, in due weekend consecutivi di ...

Ufficiali i concerti di Beyoncé al Coachella 2018 - date e cast : i nomi in cartellone da The Weekend a Eminem : Confermata la presenza di Beyoncé al Coachella 2018: come ampiamente previsto, martedì 2 gennaio, gli organizzatori del celebre festival di musica indipendente californiano hanno annunciato ufficialmente la formazione per il 2018 con Queen Bey tra i Big in cartellone. Beyoncé sarà l'attrazione principale dei concerti in scena a Indio il 14 e il 21 aprile. Al netto della conferma delle date dei suoi live, non si tratta di una notizia in senso ...

Tantissimi Eminem nel video ufficiale di “Walk on Water” - ma nessuna traccia di Beyoncé : Dopo tanta attesa (e un video teaser) Eminem ha FINALMENTE pubblicato il video ufficiale di "Walk on Water", primo singolo estratto dal nuovo album "Revival". Nel video c'è un esercito di Eminem! Il rapper ha voluto inserire nella cilp – della durata di 5.21 minuti – una serie di suoi cloni, intenti a scrivere a macchina. La trama del video è abbastanza ...

Il video di Walk on Water di Eminem senza Beyoncé - il rapper tra i suoi cloni e un finale a sorpresa : Dopo l'anteprima dei giorni scorsi, è finalmente uscito il video di Walk on Water di Eminem, singolo che ha anticipato l'arrivo del nuovo disco del rapper Revival. Il rapper, infatti, ha stuzzicato i fan sui social nelle ultime ore, pubblicando diversi trailer del video tanto atteso. Il video è stato inizialmente pubblicato in anteprima da Eminem su Apple Music, per poi approdare su Youtube. Il brano in collaborazione con la regina del pop ...

In arrivo il video di Walk on Water di Eminem e Beyoncé - il trailer anticipa l’uscita di una clip ufficiale : A quanto pare uscirà a breve il video di Walk on Water, la partnership di Eminem e Beyoncé: finora non era affatto scontato che il duetto fosse promosso anche attraverso una clip ufficiale, ma la conferma è arrivata quando il rapper ha pubblicato sul suo profilo Twitter un estratto dal suo prossimo video. Nelle immagini Eminem appare in tempo a digitare in modo compulsivo su una macchina da scrivere, in una stanza apparentemente piena di suoi ...

Coachella 2018 : Beyoncé - Eminem e The Weeknd sarebbero i primi nomi in lineup : Il Coachella, il festival più stiloso del pianeta, a inizio gennaio svelerà la lineup. Ma già da ora stanno iniziando a circolare i rumors dei nomi che animeranno l'evento. E che nomi! via GIPHY Secondo quanto scritto dal magazine Consequence Of Sound, Beyoncé, Eminem e The Weeknd sarebbero tra gli artisti che saliranno sul palco dell'edizione 2018. Queen Bey, tra l'altro, avrebbe ...

Beyoncé seconda scelta di Eminem per Walk on Water - la prescelta per il duetto era un’altra diva : Incredibile a dirsi, ma anche a Beyoncé è capitato di essere la ruota di scorta di qualcuno. Trattasi di Eminem, che a quanto pare aveva altri progetti per il singolo Walk on Water. Il duetto di Beyoncé ed Eminem non era propriamente il sogno del rapper: Queen Bey è stata la seconda scelta del rapper, che originariamente avrebbe voluto coinvolgere nel progetto un'altra diva del momento, ovvero Adele. A rivelare questo dettaglio è stato il ...

Eminem : nel nuovo album Beyoncé - Ed Sheeran e Pink : Ha venduto oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo , aggiudicandosi numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi. "Revival" è il suo nono album in studio, che esce a quattro anni di distanza dal ...

Svelata la tracklist di Revival di Eminem - tanti duetti da Ed Sheeran a Beyoncé tra i 19 brani del nuovo album : La tracklist di Revival di Eminem è stata Svelata dal rapper attraverso i suoi canali social. Un piatto decisamente ricco quello proposto dal nuovo album del cantautore di Detroit, visto che sono ben 19 le tracce contenute nel disco, tra cui spiccano alcuni duetti con vere e proprie icone dell'universo pop, rock e non solo. Il nuovo album di Eminem arriverà sul mercato discografico il prossimo 15 dicembre: ad anticiparlo c'è il primo singolo ...

Il video di Revenge di P!nk feat. Eminem non uscirà mai - colpa del duetto con Beyoncé? : Il video del singolo Revenge di P!nk feat. Eminem non vedrà mai la luce. La posptar ha rivelato che la clip della partnership con il rapper, incisa per l'album Beautiful Trauma, non sarà mai pubblicata visto il fallimento del progetto. P!nk ha deciso di annullare tutto e di accantonare il materiale già registrato prima dell'uscita del disco semplicemente perché non era abbastanza buono. E piuttosto che fare un lavoro non all'altezza di un ...

La canzone del giorno (15 novembre) : Walk on Water di Eminem ft. Beyoncé : Quando il maestro sale in cattedra gli studenti devono stare zitti, ascoltare come si fa e, se ce la fanno, imparare. Sennò provino a pensare che non si deve per forza fare il rapper nella vita, non ...