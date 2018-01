Curava il tumore con il bicarbonato | medico condannato per omicidio colposo

: Così pochi? - teldon : Così pochi? - Ale_Giannelli : Per la serie “come è andata a finire” la storia di Tullio #Simoncini. La cattiva notizia è che sono solo 5 anni di… - MassimoWindowc : RT @dcavedon: Quello che "curava" il tumore con il bicarbonato si è preso cinque anni e mezzo di carcere - Althea70 : RT @zluca2: Il medico che curava il tumore con il bicarbonato è stato condannato a 5 anni e mezzo - zluca2 : Il medico che curava il tumore con il bicarbonato è stato condannato a 5 anni e mezzo -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 16 gennaio 2018) E’ statoa cinque anni e mezzo perTullio Simoncini, l’exradiato dall’ordine che prometteva di curare ilcon il #. La sentenza, pronunciata dai giudici del tribunale di Roma, conclude il processo per la morte di Luca Olivotto, ventisettenne di Catania affetto da unal cervello, che Simoncini aveva curato con la somministrazione di dosi massicce diper via arteriosa che ne hanno causato la morte. Prometteva di guarire dalcon iniezioni diLa condanna da parte del tribunale di Roma non è una novita' per Tullio Simoncini, oncologo di 67 anni, che gia' nel 2006 era statoin primo grado per aver curato con iltre pazienti malati die poi deceduti. A to di questa prima condanna Simoncini era stato radiato dall’Ordine dei Medici e si era trasferito in Albania ...