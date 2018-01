Contratto scuola 2018 ultime notizie | docenti | straordinario obbligatorio per iscritto?

Contratto scuola 2018 ad oggi 15/01 : insegnanti e Ata - aumenti da € 59 a 75 Video : Riprende oggi la trattativa per il rinnovo del #Contratto #scuola 2018 per gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale Ata. L'obiettivo condiviso di Governo e sindacati è quello di chiudere le trattative all'Aran in tempi brevi per non dover rimandare gli effetti del rinnovo del Contratto sugli stipendi. Ad oggi, appena 270 mila dipendenti statali hanno il nuovo Contratto: sono i lavoratori dei ministeri e delle agenzie previdenziali ...

Contratto scuola - a che punto siamo : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Trattativa aperta e in salita per i rinnovi contrattuali della scuola, ovvero per oltre un milione di impiegati tra insegnanti e personale Ata. Procede invece con maggior ...

Contratto scuola - a che punto siamo : Trattativa aperta e in salita per i rinnovi contrattuali della scuola , ovvero per oltre un milione di impiegati tra insegnanti e personale Ata. Procede invece con maggior speditezza il confronto all'...

Contratto statali 2018 e scuola - oggi 12/01 : ultime novità aumenti stipendi Video : E' ancora in fase di stallo il rinnovo dei contratti #statali per il comparto della #scuola e dell'Istruzione a causa del mancato accordo sugli aumenti degli stipendi. Addirittura, secondo quanto riporta Il Messaggero di oggi, 12 gennaio 2018, sarebbe a rischio la firma del #Contratto scuola prima delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Infatti, l'incontro che si è tenuto ieri all'Aran ha confermato la distanza tra i sindacati e il ...

USB - Contratto scuola : le proposte irricevibili dell’Aran - “controllare - sorvegliare e punire” : Questo è il titolo del comunicato stampa dell’USB a proposito della trattativa sul rinnovo del Contratto suola. ripartita quest’oggi: “Contratto Scuola, si comincia male: controllare, sorvegliare e punire“. In effetti, leggendo bene il comunicato siamo rimasti davvero indignati da quello che dichiara l’USB. Il sindacato di base, quando parla di articoli della bozza di stampo […] L'articolo USB, Contratto ...

Rinnovo Contratto scuola - news 11/1 : entro 2 giorni le firme sull’accordo? : Rinnovo Contratto Scuola – Fonti certe parlano di una chiusura imminente dell’accordo tra governo e sindacati. Se tutto filasse per il verso giusto il Rinnovo del Contratto del comparto Scuola dovrebbe siglarsi nelle prossime 48 ore. Rinnovo Contratto Scuola: indiscrezioni parlano di sigla tra le parti entro 2 giorni Questo è l’auspicio del governo ma […] L'articolo Rinnovo Contratto Scuola, news 11/1: entro 2 giorni le firme ...

Ultime Contratto scuola : ecco gli aumenti 2016 - 2017 e 2018 in trattativa Video : Sara' una settimana decisiva per i rinnovi dei contratti #statali e, nello specifico, dell'accordo sulla #scuola che manca da fine 2009. Dopo il tavolo che si è tenuto nei giorni susseguenti il Capodanno, giovedì 11 gennaio si svolgera' il secondo incontro del 2018 per discutere degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scuola. Secondo quanto riporta Repubblica.it, l'obiettivo di Governo e sindacati è quello di arrivare al rinnovo ...

Contratto scuola - si rimarrà in aula fino a 70 anni? : Il Contratto scuola prende forma. Assomiglia in molte parti a quello stipulato il 23 dicembre per le funzioni centrali. Impressioni: un Contratto poco innovativo. Economicamente, ma anche giuridicamente. Un esempio: probabilmente si insegnerà fino a 67 anni e in prospettiva oltre. Eppure, esistono alternative all’insegnamento da inserire nel nuovo Contratto giuridico. Ma… Contratto scuola “conservativo” […] L'articolo ...

La scuola chiede il rinnovo del Contratto : aumenti e la partita diritti-doveri : Riprendono le difficili trattative per riscrivere l'accordo collettivo, fermo dal 2009. Nodo centrale la retribuzione, ma gli insegnanti vogliono anche...

Ultime Contratto scuola 2018 : novità stipendi - statali avranno meno di 85 euro Video : Il rinnovo del #contratto della #scuola, negli incontri all'Aran di inizio 2018, subisce un nuovo stop sulle cifre degli aumenti degli stipendi dei docenti e degli altri impiegati del comparto. Infatti, nel tavolo di ieri è emerso che, al di la' delle rassicurazioni del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse per assicurare gli aumenti minimi di 85 euro del Governo Gentiloni in realta' sono insufficienti. E, inoltre, sono disattese ...

Scuola - pochi fondi : lite sui bonus : fumata nera sul Contratto : Il contratto della Scuola, per ora, cammina ancora con il freno a mano tirato. Dopo il secondo incontro dell?anno all?Aran, l?Agenzia che siede per il governo al tavolo della...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il rinnovo non è facile Video : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...

Contratto scuola - rinnovo : stipendio inferiore per i docenti? Video : Valeria Fedeli è stata chiara, non manca molto al rinnovo del Contratto #Scuola. Ci si chiede cosa cambiera' per quanto riguarda lo stipendio degli insegnanti, argomento spinoso da mesi. I tempi stringono, anche perché nel mese di marzo arrivera' il primo compenso con gli agognati 'aumenti'. Di to gli ultimi aggiornamenti. Ministro Fedeli su Contratto Scuola e statali: 'I fondi ci sono' La Fedeli rassicura gli insegnanti in merito all'aumento ...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il rinnovo non è facile : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...