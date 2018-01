Conte-Chelsea | ancora nubi a causa del mercato

"Se Conte lascia il Chelsea lo fa solo per la Nazionale azzurra" : Londra, 15 gennaio 2018 - Per tutti gli estimatori del tecnico Antonio Conte si riapre la speranza di rivederlo alla guida della Nazionale azzurra . Infatti secondo il "Daily Express", l'attuale ...

Lite Mourinho-Conte - l'allenatore del Chelsea risponde a tono : 'disprezzo di Mou? Ecco cosa vale per me' : La Lite a distanza fra Mourinho e Conte continua: l'allenatore del Chelsea risponde al 'disprezzo' manifestato dal portoghese con la sua ultima frecciatina ' Mourinho dice che prova disprezzo per me? ...

Premier League Chelsea; Conte : ”Dobbiamo migliorare in fase di realizzazione” : Le parole del tecnico dei Blues al termine del match tra Chelsea e Leicester, conclusosi sul punteggio di 0-0. Un pareggio a reti bianche con il Leicester, il secondo in pochi giorni dopo quello con l’Arsenal in Coppa di Lega che non può soddisfare Antonio Conte. Il Chelsea dopo lo 0-0 con il Leicester resta terzo in classifica, ma il Liverpool in caso di vittoria con il Manchester City potrebbe raggiungerli. Ecco le dichiarazioni ...

Premier - Chelsea fermato dal Leicester : Conte resta senza gol : Secondo pareggio consecutivo per il Chelsea, fermato in casa dal Leicester: la squadra di Conte non trova il gol e chiude sullo 0-0, nonostante la superiorità numerica dal 68', frutto dell'espulsione ...

Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Rottura con il Chelsea - il sogno Nazionale è vivo. Si aspettano le elezioni : Antonio Conte sarebbe pronto per lasciare la panchina del Chelsea. Gli intrighi di mercato sembrano portare a questo esito, il tecnico pugliese dovrebbe lasciare Stamford Bridge a fine stagione dopo aver conquistato la Premier League nel 2017. Questa stagione non si sta rivelando particolarmente esaltante in campionato ma c’è ancora il sogno Champions League dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Roma. Qualcosa sembra essersi ...

Chelsea - Conte : 'Il mio futuro? Tutto è possibile' : 'Tutto è possibile...': così il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti britannici che gli chiedevano lumi sul suo futuro a Stamford Bridge. L'...

Antonio Conte/ Tragedia sfiorata : auto colpita da vetrata. Sul futuro : “Allegri al Chelsea? Tutto è possibile” : Antonio Conte, Tragedia sfiorata: auto colpita da vetrata. In conferenza stampa getta ombre sul futuro: “Allegri al Chelsea? Tutto è possibile”. Le ultime notizie sull'allenatore(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:53:00 GMT)

Chelsea - Conte riapre alla Nazionale : “Tutto è possibile - mai dire mai” : Chelsea, Conte riapre alla Nazionale: “Tutto è possibile, mai dire mai” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea, Conte riapre alla Nazionale – L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea sembra arrivata al capolinea. A fine stagione infatti le strade del tecnico italiano e del club londinese potrebbero separarsi. Su ...

Conte prepara l’addio al Chelsea e svela : “Allegri al mio posto? E’ possibile” : “Allegri o Luis Enrique al mio posto? Tutto e’ possibile“. Antonio Conte mette per la prima volta in dubbio il suo futuro al Chelsea. “Ho ancora un anno di contratto ma, come sapete, nel calcio tutto e’ possibile – le sue parole in conferenza stampa a fronte delle voci sui candidati alla panchina dei Blues nella prossima stagione – Il calcio e’ questo, il nostro lavoro e’ molto difficile, ...

Chelsea - che paura per Conte : la sua macchina è stata distrutta da una lastra di vetro : Attimi di paura e tensione a Cohbam, il centro sportivo del Chelsea, dove a causa di una raffica di forte vento si stava per sfiorare una tagedia. Proprio mentre la squadra si stava allenando, infatti,...

Incidente nella sede del Chelsea : distrutta l'auto di Antonio Conte : L'auto dell'allenatore del Chelsea Antonio Conte è stata distrutta da una pesante lastra di vetro che è precipitata a causa del forte vento. E' successo nella sede del Chelsea a Cobham...

Chelsea - conferme dall’Inghilterra : per il dopo-Conte c’è Max Allegri : Secondo quanto riporta il tabloid inglese “Daily Mail”, e’ ormai quasi certo che Antonio Conte non proseguira’ ad allenare il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese e’ gia’ alla ricerca di sostituti per l’ex ct azzurro e in cima alla lista ci sarebbero il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e lo spagnolo ex Roma Luis Enrique, rimasto senza una panchina dopo aver lasciato il ...

In Inghilterra confermano : 'Allegri al Chelsea per il dopo-Conte' : LONDRA (Inghilterra) - Secondo quanto riporta il tabloid inglese 'Daily Mail', è ormai quasi certo che Antonio Conte non allenerà più il Chelsea nella prossima stagione. Il club londinese è già alla ...

Chelsea - sfiorata la tragedia : una lastra di vetro crolla - distrutta la macchina di Conte : La macchina di Antonio Conte e’ andata quasi distrutta per la caduta, a causa di una forte raffica di vento, di una lastra di vetro dal tetto del centro di allenamento del Chelsea, nella citta’ di Cobham, nel Surrey, a pochi chilometri da Londra. Secondo quanto riferisce la versione on-line del quotidiano inglese ‘The Sun’, la vettura del tecnico salentino ha riportato danni per migliaia di sterline. Non solo: a Cobham si ...