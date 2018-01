Colombia | dieci operai sono morti nel crollo di un ponte poco fuori Bogotà Le immagini

Colombia - crolla un ponte in costruzione : dieci operai morti : dieci operai sono morti e altri otto sono rimasti feriti nel crollo di un viadotto in costruzione in Colombia , non lontano da...

Dramma nel cantiere in Colombia - crolla ponte in costruzione : muoiono dieci operai : Dramma nel cantiere in Colombia, crolla ponte in costruzione: muoiono dieci operai La tragedia improvvisa ha fatto cadere i lavoratori da una altezza di circa 300 metri. Nove persone sono morte sul colpo, mentre una decima purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.Continua a leggere La tragedia improvvisa ha fatto cadere i […] L'articolo Dramma nel cantiere in Colombia, crolla ponte in costruzione: muoiono dieci operai ...