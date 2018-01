Papa Francesco in Cile tra le tensioni : chiese sotto attacco e marce di protesta : Il primo giorno di incontri in Cile per Papa Francesco è stato segnato da tensioni su diversi fronti. Questa mattina all'alba altre tre chiese cattoliche sono state bersaglio di attacchi incendiari del tutto simili a quelli della scorsa settimana. Con queste, sono nove in tutto le chiese colpite. Secondo padre Felìpe Herrera, capo della comunicazione dell'organizzazione della visita di Bergoglio in Cile, "sono più simili ad ...

Papa Francesco in Cile. Scontri e tensioni nel Paese : Quattrocentomila fedeli hanno preso parte alla prima messa di Papa Francesco in terra cilena. Poco prima sono scoppiati alcuni incidenti nella zona di Matta Avenue, nel centro di Santiago, dove era in programma la "marcia dei poveri" con l’intento di far vedere al pontefice la realtà sociale del Cile che il governo non vuole mostrargli, e per protestare contro le alte spese dell'organizzazione del viaggio. Erano ...

Cile - Papa : 'Dolore e vergogna per i casi di pedofilia - chiedo scusa' : "Non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna che sento davanti al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa". Lo ha detto Papa Francesco durante il discorso ...

Abusi - il Papa dal Cile : «Dolore e vergogna per danno causato dai preti pedofili» : Santiago del Chile ? La prima e ultima volta che un Papa ha varcato la soglia del Palacio de la Moneda era il 1987, c'era Giovanni Paolo II e alla presidenza c'era il dittatore...

Papa Francesco in Cile chiede perdono per la pedofilia : Mai più : Prosegue la visita di Papa Francesco in Cile. Nell’incontro a Palazzo La Moneda il pontefice ha chiesto alle autorità di "ascoltare i giovani, nella loro ansia di avere maggiori opportunità, specialmente sul piano educativo e, così, sentirsi protagonisti del Cile che sognano, proteggendoli attivamente dal flagello della droga che si prende il meglio delle loro vite". Poi ha espresso "dolore e ...

Il Papa in Cile chiede perdono per gli abusi sui bambini Le foto : Francesco parla di pedofilia: «Dolore e vergogna di fronte al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa. Bisogna appoggiare con tutte le forze le vittime e dobbiamo impegnarci perché ciò non si ripeta»

Papa in Cile - altre 3 chiese incendiate : (ANSA) - SANTIAGO DEL Cile, 16 GEN - altre tre chiese cattoliche sono state incendiate nella notte in Cile, nelle ore seguenti l'arrivo del Papa. Lo rendono noto i media locali. Due chiese colpite si ...

Cile - il diffiCile viaggio di Papa Francesco : nel Paese crollata la fiducia nella Chiesa “Chiedo perdono per i casi di pedofilia” : Che non sarà un viaggio faCile per Papa Francesco lo ha ammesso lo stesso Vaticano. Ma il Cile si sta presentando come una meta più diffiCile del previsto, senza contare i malumori dell’Argentina per essere stata, ancora una volta, ‘evitata’ dal proprio Pontefice. Dopo gli attacchi incendiari dei giorni scorsi a diverse chiese della capitale Cilena Santiago, i dati appena pubblicati dall’istituto di ricerche ...

Prima tappa in Cile per il Papa : incontro con 600 detenute e 10 leader religiosi : Roma – Inizierà da Santiago (Cile) il primo step del ventiduesimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco. Alle ore 8.20 ( le 12.20 in Italia) è... L'articolo Prima tappa in Cile per il Papa: incontro con 600 detenute e 10 leader religiosi su Roma Daily News.