Ciao Dolores | voce struggente d’Irlanda

(Di martedì 16 gennaio 2018) Ci sono notizie che ti lasciano sgomento, senza parole, inaspettate come sono. Come la morte diO’Riordan, 46 anni, frontman dei Cranberries. I Cranberries hanno significato tanto per me. Li ho scoperti in piena adolescenza, e sono stati loro a farmi innamorare dell’Irlanda. Insieme ad un film che ci fecero vedere alle scuole superiori, sul patriota irlandese Michael Collins. La, adrenalinica, malinconica, graffiante, rabbiosa dirispecchiava al meglio l’Irlanda. La mia idea di Irlanda. Un popolo orgoglioso, che non si è mai piegato alla Monarchia britannica, anche al costo di combattere una guerra civile e patire la fame. Essendo prevalentemente un paese agricolo e pastorizio. EO’Riordan quella Irlanda la conosceva bene, essendo nata nelle campagne di Limerick e cresciuta a Ballybricken, nei pressi della città. Settima di sette fratelli, nati da ...