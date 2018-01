Champions League | la Dinamo crolla in casa del Monaco

Volley - Champions League 2018 – Civitanova sfida il Fenerbahce - a caccia di punti cruciali per la qualificazione : Civitanova torna subito in campo dopo aver vinto il big match con Trento in SuperLega e affronterà il Fenerbahce Istanbul nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia apriranno le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare l’ostica formazione turca ancora a secco di successi dopo le prime due uscite e sconfitta da Perugia poco prima di Natale. Mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) la Lube ...

DIRETTA/ Capo d’Orlando Tenerife (risultato live 25-50 - 20') streaming video e tv : 3^quarto (Champions League) : DIRETTA Capo d’Orlando Tenerife: streaming video e tv, orario, risultato live. Per i siciliani ultime chance nella Champions League di basket (oggi 16 gennaio)(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:59:00 GMT)

Basket - Champions League : Monaco-Sassari 87-55 - ora Capo d'Orlando-Tenerife : Monaco-Sassari 87-55 (18-17, 42-25; 75-40) Gara a senso unico a Monaco per la Dinamo Sassari, la squadra di Pasquini senza Stipcevic e Randolph ormai destinato al taglio, per il quale manca solo l'...

Basket - Champions League 2018 : Sassari - Avellino e Venezia in caccia degli ottavi : Tre squadre italiane sulle quattro impegnate nella Champions League di Basket 2017-2018 sono ancora in piena corsa per accedere agli ottavi di finale. Tra oggi e domani si disputerà l’undicesimo turno della competizione europea, dal quale potrebbero dipendere i destini delle squadre in base ai risultati raccolti nelle partite in programma. Impegno proibitivo per il Banco di Sardegna Sassari, in trasferta con l’AS Monaco, squadra che ...

