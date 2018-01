C' ERA UNA VOLTA Ristorante di Genova | ambiente casalingo | vincerà a Alessandro Borghese

Dolores O'Riordan : Giuliano Sangiorgi e i Negramaro le hanno dedicato una lettERA molto toccante : ... gli amici di VH1 dedicano un omaggio a Dolores O'Riordan e ai Cranberries : tutti i loro video più belli su VH1 , canale 67 del digitale terrestre e in streaming sul sito di VH1 . Ecco gli orari ...

Dolores O’Riordan : Giuliano Sangiorgi e i Negramaro le hanno dedicato una lettERA molto toccante : Dopo la tragica notizia della morte improvvisa di Dolores O’Riordan, sono stati moltissimi gli omaggi scritti e condivisi dalle star delle musica italiana e internazionale. [arc id=”146bcaca-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Uno in particolare ha colpito l’attenzione di tutti noi. Si tratta della lettera scritta da Giuliano Sangiorgi insieme ai Negramaro. Parole davvero sentite e commoventi, che raccontano anche della ...

L'euro al top da 3 anni sulla scommessa di una politica più austERA della BCE : Il banchiere ha anche indicato una deadline a settembre per il ritiro totale del piano QE , affermando che se l'andamento dell'economia e dell'inflazione fossero confermate in linea con le previsioni ...

Baby gang - solo una compagnia vERA le sconfigge : E la camorra? La manovalanza per la criminalità organizzata? È un ritornello che torna fuori a ogni caso di cronaca ma non è questo il problema principale, ci dicono a Portofranco. Quello che sta ...

Harry Potter e la pietra filosofale stasERA in tv su Italia1 - il primo episodio della fortunatissima serie di Harry Potter : Va in onda stasera 16 gennaio, su Italia1 , il film campione d'incasso Harry Potter e la pietra filosofale , primo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo della scrittrice brittanica J.K ...

Prese a pugni una donna - il sindaco Pd di Offida ai servizi sociali : "Non ricordo nulla - ho sottovalutato gli effetti collatERAli di un farmaco" : Ora dice di non ricordare nulla di quel 24 febbraio 2017, quando nel clima surriscaldato di una festa carnevalesca in piazza, colpì al volto una donna e sferrò due pugni ad un uomo. Due gesti "immortalati" da altrettanti video acquisiti dai carabinieri che hanno messo nei guai il sindaco Pd di Offida Valerio Lucciarini: per il primo episodio è finito sul banco degli imputati con l'accusa di lesioni personali aggravate da ...

Caso Moro - il post della ‘Primula Rossa’ BalzERAni sui “fasti del 40ennale”. Figlio di un membro della scorta : ‘Inopportuna’ : “Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?”. A due mesi dall’anniversario di via Fani, 16 marzo 1978, il giorno del sequestro di Aldo Moro e dell’uccisione della sua scorta, il post che ha scatenato la polemica è comparso sulla bacheca Facebook di Barbara Balzerani. L’ex “Primula Rossa” delle Br quel giorno in via Fani non sparò, ma era presente. La scritta, pubblicata il 9 gennaio, è poi scomparsa ...

Dolores O’Riordan - addio alla cantante dei Cranberries. Da Zombie a Salvation - la sua voce è quella di una genERAzione : La sua voce. La sua bellissima, inconfondibile, voce. Dolores O’Riordan, la 46enne cantante dei Cranberries, è morta oggi improvvisamente mentre stava registrando a Londra. Nata a Ballybricken, in Irlanda, con la sua band ha tracciato una via nitida e riconoscibile nella storia del folk rock. L’esplosione nel 1992 con l’album Everybody Is Doing It Why Can’t We?: il successo arriva prima negli Stati Uniti, poi nel resto ...

M5S - capogruppo a Roma Ferrara pubblica video di una tessERA Pd bruciata. Poi si scusa : Ho fatto un errore e chiedo scusa perché la battaglia politica deve sempre rimanere nell'alveo del confronto leale', si è poi scusato Ferrara. 'Ma smentisco il mio coinvolgimento diretto nella ...

Tunisia - dove una jacuzzi in camERA può affossare l’economia : [English version] Un albergo nel cuore di Hammamet ha cinque stelle e una spiaggia privata, una piscina esterna, una piscina interna, un campo da tennis, la sauna (ovviamente) l’hammam e la palestra, ha un ristorante, un caffè, il bar con il biliardo e il whisky e le freccette, un parco, e nel parco, un’area attrezzata per i bambini, e un’altra per il windsurf e la canoa, e un’altra ancora per l’equitazione. Ha ...

REGIONE - NUOVE COLLABORAZIONI CON I VIGILI DEL FUOCO. L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE : "PER UNA MASSIMA EFFICIENZA OPERATIVA E ... : 'Abbiamo inteso avviare un percorso - spiega L'ASSESSORE " al fine di dare vita a delle linee guida condivise, contenenti le prescrizioni da attuare sia in fase preventiva che esecutiva, così da ...

“La straniERA” di Younis Tawfik : una storia orientale nella Torino di oggi : “Io non lo sopporto questo freddo così umido. Mi penetra nelle ossa e mi congela la mente. Non riesco ad abituarmi, dopo tutti questi anni”. Sono le parole del protagonista maschile del romanzo “La straniera”, scritto dall’iracheno Younis Tawfik ed edito da Bompiani in prima edizione nel 1999. Per chi arriva dal Nord Africa, clima […]