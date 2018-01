C' era una volta la politica

Commissione banche - Casini scriverà una relazione "salomonica" senza giudizi ma solo con proposte : Verso una soluzione "salomonica" per l'atto finale della Commissione banche. I capigruppo hanno chiesto al presidente Pier Ferdinando Casini di scrivere una relazione conclusiva che non contenga giudizi di merito, ma la sola descrizione dei fatti, seguita da una serie di proposte di riforma da lasciare alla prossima legislatura. Una delle proposte riguarderà sicuramente il divieto delle cosiddette "porte girevoli, ovvero il passaggio da ...

Incidente in una ditta a Milano : morti tre operai - grave un altro - Un testimone : 'Soccorsi in ritardo' : All'arrivo del 118 le loro condizioni erano già disperate, sono morti poco dopo il trasporto in arresto cardiaco all'ospedale di Monza e al Sacco di Milano. Gravissimi gli altri due dipendenti. Gli ...

Meleo : nessuna paralisi su delibera bus turistici : Meleo: nessuna paralisi su delibera bus turistici, prosegue iter amministrativo. La delibera sui bus turistici approderà domani per i pareri in Commissione Mobilità, dopo le... L'articolo Meleo: nessuna paralisi su delibera bus turistici su Roma Daily News.

Barbara d'Urso dopo l'irruzione in studio di un uomo mascherato : 'Voleva fare una protesta' : Barbara d'Urso racconta nei dettagli quello che è accaduto ieri durante la diretta di 'Pomeriggio 5' . La conduttrice ha chiamato all'improvviso la pubblicità a causa dell'irruzione in studio di un ...

Morti intossicati 2 operai e altri 2 gravi in una ditta a Milano : Milano, 16 gen. (askanews) Due lavoratori Morti e altri 2 gravissimi. E' questo il bilancio provvisorio dell'incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 16:30 di oggi nella ditta 'Lamina' di via Rho 9 ...

Liberi Sognatori – A testa alta - Giorgio Tirabassi è Libero Grassi : ‘Una storia di vera rivoluzione’ : Parte domenica 14 gennaio alle 21.10 il nuovo ciclo di fiction targate Taodue, Liberi Sognatori. Quattro appuntamenti distinti per narrare altrettante storie italiane che sono passate alla storia, quella però con la S maiuscola: Libero Grassi, Mario Francese, Emanuela Loi, Renata Fonte vissuti tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90. Si parte con la vicenda di Libero Grassi, simbolo siciliano della lotta alla mafia e contemporaneo di Falcone ...

POMERIGGIO 5 / Video - l'irruzione dell'uomo mascherato - Barbara D'Urso : "Voleva fare soltanto una protesta" : POMERIGGIO 5, superato lo spavento per l'ingresso in studio dell'uomo mascherato, Barbara D'Urso torna ad ospitare Mary Falconieri? Le anticipazioni della puntata di oggi.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Bergamo - precipita in una tomba e muore sul colpo : salma recuperata dai pompieri : Un uomo di 74 anni è morto sul colpo oggi pomeriggio all'interno del cimitero di Spirano, nella Bassa bergamasca, cadendo all'interno di una tomba. I soccorsi, tempestivi, si sono rivelati vani: il ...

Dolores O'Riordan - 'voce di una generazione' : La scomparsa improvvisa di Dolores O'Riordan, cantante dei 'The Cranberries', ha sconvolto il mondo intero. Il decesso della 46enne irlandese, trovata senza vita nella sua

Una Vita - episodi dal 22 al 26/1 : Celia umiliata - Leonor disperata : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni della popolare soap opera spagnola “Una Vita”, trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, che continua ad appassionare tantissimi telespettatori. Nei paragrafi successivi troverete le trame degli episodi in onda dal 22 al 26 gennaio 2018. Felipe umilia la moglie, la scoperta di Cayetana Gli spoiler delle puntate che vedremo sulla rete ammiraglia Mediaset da ...

Jaeger-LeCoultre Polaris : una serata indimenticabile : Jaeger-LeCoultre ha organizzato una serata eccezionale per lanciare la sua nuova elegante collezione sportiva da uomo, Jaeger-LeCoultre Polaris. Il Brand Ambassador Benedict Cumberbatch, che incarna l’uomo elegante e attivo di oggi, si è unito alla Maison nelle celebrazioni. La nuova linea Jaeger-LeCoultre Polaris è ispirata all’iconica Memovox Polaris del 1968, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario e durante questa ...

Roma - Meleo : nessuna paralisi su delibera bus turistici : Roma, 16 gen. (askanews) La delibera sui bus turistici a Roma approderà domani per i pareri in Commissione Mobilità, dopo le controdeduzioni arrivate dai Municipi. Sul provvedimento entro febbraio si ...